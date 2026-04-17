Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente é apreendido após atropelar pedestre enquanto filmava manobras perigosas na Bahia

Vítima teve a perna amputada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:04

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um adolescente foi apreendido por ato infracional após atropelar uma pessoa na Avenida ACM, em Serrinha, no interior da Bahia. O atropelamento aconteceu no dia 25 de dezembro, mas o mandado de busca e apreensão só foi cumprido nesta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente conduzia uma motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e filmava manobras perigosas praticadas por um amigo, conhecidas como “grau” (empinar o veículo), quando atropelou a vítima que caminhava pela via pública.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

“O adolescente assumiu conscientemente o risco de causar o acidente ao realizar manobras perigosas em via pública, expondo a coletividade a perigo concreto”, explicou o delegado Plínio Monteiro, coordenador da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Serrinha).

Ainda segundo o delegado, a vítima sofreu lesão extensa e profunda na coxa direita, com comprometimento da veia femoral e grave hemorragia. Ela foi socorrida em estado crítico, permaneceu internada por meses e teve uma perna amputada.

O adolescente foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, colocado à disposição da autoridade judiciária competente para adoção das medidas socioeducativas cabíveis.

Tags:

Polícia Civil Serrinha

