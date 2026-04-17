Adolescente é apreendido após atropelar pedestre enquanto filmava manobras perigosas na Bahia

Millena Marques
Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:04
Um adolescente foi apreendido por ato infracional após atropelar uma pessoa na Avenida ACM, em Serrinha, no interior da Bahia. O atropelamento aconteceu no dia 25 de dezembro, mas o mandado de busca e apreensão só foi cumprido nesta sexta-feira (17).
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente conduzia uma motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e filmava manobras perigosas praticadas por um amigo, conhecidas como “grau” (empinar o veículo), quando atropelou a vítima que caminhava pela via pública.
“O adolescente assumiu conscientemente o risco de causar o acidente ao realizar manobras perigosas em via pública, expondo a coletividade a perigo concreto”, explicou o delegado Plínio Monteiro, coordenador da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Serrinha).
Ainda segundo o delegado, a vítima sofreu lesão extensa e profunda na coxa direita, com comprometimento da veia femoral e grave hemorragia. Ela foi socorrida em estado crítico, permaneceu internada por meses e teve uma perna amputada.
O adolescente foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, colocado à disposição da autoridade judiciária competente para adoção das medidas socioeducativas cabíveis.