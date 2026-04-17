MORADIA

100 novas casas são entregues em Salvador através do Morar Melhor

Imóveis foram entregues na comunidade do Jacaré, em São Cristóvão

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50

Programa Morar Melhor é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Mais 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor foram entregues pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira (17). Os imóveis ficam localizados na comunidade do Jacaré, em São Cristóvão. No total, 1.161 imóveis da localidade passaram por melhorias no âmbito do programa, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

O prefeito Bruno Reis destacou a importância do programa, que completou dez anos em 2025, com mais de 60 mil casas reformadas neste período. “A cidade vai crescendo, vão sendo construídas novas moradias, as pessoas vão ocupando as áreas disponíveis e a Prefeitura precisa chegar junto com as intervenções e ações que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas. Este é o papel do poder público: dar todo amparo e proteção, seja na área social ou de infraestrutura", disse durante a inauguração.

Programa Morar Melhor 1 de 4

Ainda em seu discurso, Bruno Reis citou uma das moradoras da comunidade beneficiadas com a reforma de sua residência. Vera Lúcia de Jesus Rocha, 65 anos, é mãe de quatro filhos e avó de seis netos. Viúva, atualmente mora com a filha Rafaela, que tem deficiência auditiva.

Entre os serviços realizados na casa da moradora, estão a troca de telhado, reboco, pintura e a construção de um novo quarto, já que ela e a filha dormiam no mesmo espaço. Também foram feitas melhorias na cozinha e o banheiro, um dos pontos mais críticos da antiga residência, foi totalmente reformado. Além disso, não havia tranca nas portas e as janelas já não fechavam.

“Ela me disse que o dinheiro não dava para conseguir concluir a casa toda. Ela vai começar a receber a aposentadoria em breve, mas um salário mínimo não daria para ela construir. Quando tirar o dinheiro para garantir a alimentação, algum remédio para tomar, as despesas com a filha, não dá. Ela não conseguiria. Agora ela vai receber a aposentadoria dela para garantir o sustento e está com a casa toda nova”, afirmou o prefeito.