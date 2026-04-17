Deputado condena governo Jerônimo por usar estrutura oficial para atacar inauguração da maternidade de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:01
O deputado estadual Nelson Leal (PP) repudiou a utilização da estrutura oficial do governo do estado e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para atacar politicamente a inauguração da primeira maternidade municipal da história de Salvador, entregue nesta quinta-feira (16) pela prefeitura da capital baiana.
“É lamentável que um órgão público, que deveria servir exclusivamente à população e à comunicação institucional do Estado, seja transformado em instrumento de militância partidária e disputa política rasteira. A publicação feita nas redes sociais oficiais do governo do estado e da Sesab demonstra o nível de desespero da gestão Jerônimo Rodrigues diante de uma entrega histórica para a capital baiana”, afirmou.
Leal ressaltou que a prefeitura de Salvador inaugurou o terceiro hospital municipal construído nas gestões de ACM Neto e Bruno Reis, ambos do União Brasil. “Quando Neto assumiu, Salvador não tinha nenhum hospital municipal. Nenhum. Hoje tem o Hospital Municipal, o Hospital do Homem e agora a maternidade, que representa um marco para a saúde pública da capital”, salientou.
O parlamentar disse que, em vez de "reconhecer avanços e trabalhar em parceria institucional, o governo Jerônimo prefere usar canais oficiais para fazer politicagem barata". Para o deputado, essa "postura revela o total desrespeito do PT à institucionalidade, ao espírito republicano e à separação entre governo e partido".
“Utilizar a máquina pública para atacar adversários políticos é comportamento autoritário, típico de quem se acha dono do Estado da Bahia. A Sesab não pertence ao PT, muito menos os hospitais estaduais. A Sesab pertence ao povo baiano”, declarou.
“Além disso, a provocação publicada é desonesta, pois dá a entender que as maternidades estaduais foram construídas pelos governos petistas, o que é mentira. Das maternidades estaduais existentes em Salvador, a imensa maioria não foi construída pelos governos petistas. Muitas nasceram em administrações anteriores. A Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, por exemplo, foi entregue no governo de Paulo Souto”, salientou.
Inauguração da primeira maternidade de Salvador
“Portanto, antes de tentar desmerecer uma entrega histórica da prefeitura, o governo deveria se preocupar em resolver seus próprios problemas: a fila da regulação, o colapso hospitalar em diversas regiões e o sofrimento diário de milhares de famílias baianas. A Bahia merece mais respeito. A saúde pública exige seriedade, não militância partidária travestida de comunicação oficial”, ressaltou.