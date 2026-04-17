POLÍTICA

Deputado condena governo Jerônimo por usar estrutura oficial para atacar inauguração da maternidade de Salvador

Leal ressaltou que a prefeitura de Salvador inaugurou o terceiro hospital municipal construído nas gestões de ACM Neto e Bruno Reis, ambos do União Brasil

Pombo Correio

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:01

Deputado estadual Nelson Leal Crédito: Divulgação

O deputado estadual Nelson Leal (PP) repudiou a utilização da estrutura oficial do governo do estado e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para atacar politicamente a inauguração da primeira maternidade municipal da história de Salvador, entregue nesta quinta-feira (16) pela prefeitura da capital baiana.

“É lamentável que um órgão público, que deveria servir exclusivamente à população e à comunicação institucional do Estado, seja transformado em instrumento de militância partidária e disputa política rasteira. A publicação feita nas redes sociais oficiais do governo do estado e da Sesab demonstra o nível de desespero da gestão Jerônimo Rodrigues diante de uma entrega histórica para a capital baiana”, afirmou.

Leal ressaltou que a prefeitura de Salvador inaugurou o terceiro hospital municipal construído nas gestões de ACM Neto e Bruno Reis, ambos do União Brasil. “Quando Neto assumiu, Salvador não tinha nenhum hospital municipal. Nenhum. Hoje tem o Hospital Municipal, o Hospital do Homem e agora a maternidade, que representa um marco para a saúde pública da capital”, salientou.

O parlamentar disse que, em vez de "reconhecer avanços e trabalhar em parceria institucional, o governo Jerônimo prefere usar canais oficiais para fazer politicagem barata". Para o deputado, essa "postura revela o total desrespeito do PT à institucionalidade, ao espírito republicano e à separação entre governo e partido".

“Utilizar a máquina pública para atacar adversários políticos é comportamento autoritário, típico de quem se acha dono do Estado da Bahia. A Sesab não pertence ao PT, muito menos os hospitais estaduais. A Sesab pertence ao povo baiano”, declarou.

“Além disso, a provocação publicada é desonesta, pois dá a entender que as maternidades estaduais foram construídas pelos governos petistas, o que é mentira. Das maternidades estaduais existentes em Salvador, a imensa maioria não foi construída pelos governos petistas. Muitas nasceram em administrações anteriores. A Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, por exemplo, foi entregue no governo de Paulo Souto”, salientou.

Inauguração da primeira maternidade de Salvador 1 de 5