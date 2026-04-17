POLÍTICA

Novo PNE 2026-2036: veja o que muda na educação e os impactos no ensino público

Plano define metas para reduzir desigualdades, ampliar ensino técnico e orientar investimentos até 2036

Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:30

Sala de aula Crédito: Shutterstock

O novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2026 a 2036 começa a valer com a proposta de orientar políticas públicas e investimentos em educação pelos próximos dez anos. Composto por 19 objetivos e 73 metas, o texto aprovado na Câmara dos Deputados prioriza a digitalização do ensino e a correção de falhas do plano anterior.



O que o Brasil projeta para a educação na próxima década

Diferente de programas de governo, o PNE estabelece um planejamento de longo prazo, com metas contínuas. A proposta é dar previsibilidade aos investimentos e melhorar o nível de aprendizagem no país.



O texto coloca o combate às desigualdades no centro das ações e busca aproximar o ensino regular da formação técnica profissional, especialmente para jovens.



Também relaciona o avanço dessas políticas à ampliação da conectividade digital, à valorização da diversidade cultural, incluindo povos tradicionais, e à melhoria da infraestrutura das escolas e das condições de trabalho dos professores.

O desafio de tirar o plano do papel

A implementação depende do fortalecimento do pacto federativo. União, estados e municípios precisam atuar de forma coordenada e dividir responsabilidades financeiras.