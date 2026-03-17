EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa CiberEducação da Cisco lança novas trilhas de formação

A iniciativa do Cisco Networking Academy passa a contemplar desde a formação básica até a especialização em cibersegurança, com oferta de 5.000 bolsas gratuitas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:00

A formação de profissionais qualificados é essencial para reduzir o déficit de talentos e fortalecer a segurança digital do país Crédito: SHUTTERSTOCK

A 12ª edição do programa CiberEducação Cisco Brasil, iniciativa líder em formação profissionalizante em cibersegurança do país, está com as suas inscrições abertas até o dia 29 de março. Para se inscrever para as bolsas gratuitas, acesse o site aqui.

Para participar do programa, os candidatos devem se inscrever na Maratona, que consiste no curso online “Introdução à Cibersegurança” do Cisco Networking Academy, com duração de 6 horas. Apenas quem concluir esta etapa e for aprovado no processo seletivo poderá avançar para a próxima fase: o processo seletivo para as bolsas de estudos profissionalizantes.

Pela primeira vez, há duas opções de formação profissionalizante - uma para quem deseja ingressar na área de segurança digital e outra para quem já possui conhecimento no tema e busca especialização. No total, serão distribuídas 5 mil bolsas de estudo gratuitas, reforçando o compromisso da Cisco com a democratização da educação em cibersegurança, a inclusão digital e a formação de profissionais qualificados para atender à crescente demanda do mercado.

A primeira opção de formação, totalmente online e com 140 horas de duração, inclui cursos de Fundamentos de Redes e Fundamentos de Cibersegurança, alinhados a certificações internacionais, como a CCST (Cisco Certified Support Technician). Essa trilha valida as habilidades essenciais necessárias para o participante ingressar no mercado de segurança digital e é ministrada por instrutores de parceiros renomados como Senai, Senac, Centro Paula Souza e Academia Brasileira de Redes (ABRedes).

A segunda opção, também online e com 70 horas de duração, é focada no curso Hacker Ético, com aulas conduzidas por instrutores da Escola de Comunicações do Exército Brasileiro. Essa opção é indicada para quem já tem o conhecimento básico em cibersegurança e quer se aprofundar, com técnicas de ataque e defesa no ambiente digital e práticas de hacker ético alinhadas ao mercado.

“Com mais de 4,7 milhões de vagas não preenchidas na área de cibersegurança no mundo, a formação de profissionais qualificados é essencial para reduzir o déficit de talentos e fortalecer a segurança digital do país. Com as parcerias estratégicas que estabelecemos com grandes instituições do mercado, o programa CiberEducação está preparado para formar profissionais alinhados às demandas reais do mercado de trabalho” diz Gabriel Bello Barros, Head do Cisco Networking Academy no Brasil e responsável pelo programa CiberEducação.

O programa mantém sua estrutura em três etapas: a Maratona CiberEducação, etapa inicial online aberta a todos os interessados, que traz o curso “Introdução à Cibersegurança”; a segunda fase, na qual os melhores estudantes selecionados da primeira fase poderão escolher entre as duas trilhas de formação profissional; e a terceira etapa, em que os participantes podem acessar oportunidades de estágio e emprego por meio do ecossistema de parceiros da Cisco. O programa também inclui formações gratuitas para instrutores NetAcad para que se tornem replicadores do conteúdo, mais um legado educacional do programa para o Brasil.

Parte do programa global de educação e empregabilidade, Cisco Networking Academy, o CiberEducação já se consolidou como uma das principais portas de entrada para carreiras em segurança digital no Brasil. Desde o seu lançamento, o programa já impactou mais de 330 mil estudantes de todos os Estados e desenvolveu mais de 9 mil novos talentos para o mercado brasileiro.

Serviço:

12ª edição do programa CiberEducação Cisco Brasil

Inscrições: até 29 de março pelo site

Valor: gratuito

Formato: online pela plataforma da Cisco