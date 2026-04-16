POLÍTICA

Deputado pede apuração sobre gasto de R$ 6 mi em camarote do governo que recebeu Lula no Carnaval

Arthur Maia classificou a despesa como "exagerada e incompatível" com a realidade enfrentada pela população baiana

Pombo Correio

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:02

Deputado federal Arthur Maia Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) afirmou que vai formalizar uma denúncia no Ministério Público estadual (MP-BA) questionando os gastos de R$ 6 milhões pelo governo do estado durante o Carnaval no projeto “Camarote Bahia – Um estado de alegria”. O espaço foi utilizado ao longo de seis dias para recepcionar autoridades e aliados políticos, entre eles o presidente Lula (PT) e o ex-governador Rui Costa (PT).

O parlamentar informou que vai acionar órgãos de controle para apurar os gastos e a contratação realizada pelo governo. “Vou encaminhar uma denúncia e um pedido de informações ao Ministério Público do Estado da Bahia para que investigue o que aconteceu, quem é a empresa contratada e como chegaram a esse valor de R$ 6 milhões”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o valor chama ainda mais atenção diante da informação de que a estrutura física do espaço teria sido montada pela própria prefeitura de Salvador, restando ao governo estadual despesas relacionadas à operação interna do camarote.

“A história do camarote de R$ 6 milhões não só tem novidades como piora. O que foi gasto pelo governo do Estado foi apenas com comida, bebida e decoração. A estrutura física do camarote, que certamente é a parte mais cara, foi feita pela prefeitura de Salvador”, disse.

Arthur Maia afirmou que, tradicionalmente, o espaço sempre foi cedido pela gestão municipal ao governo estadual, independentemente de quem estivesse no comando do Estado. “Sempre foi assim. A prefeitura monta e entrega a estrutura ao governo do Estado. O que Jerônimo fez foi chamar sua turma, seus aliados políticos, o presidente Lula e promover uma festa bancada com dinheiro público”, criticou.

O deputado classificou a despesa como "exagerada e incompatível" com a realidade enfrentada pela população baiana. “Gastar R$ 6 milhões em três ou quatro dias com comida, bebida e decoração é uma vergonha, um absurdo, um escárnio. É um tapa na cara do povo baiano”, declarou.

O parlamentar também relacionou o episódio às dificuldades enfrentadas por diversas áreas do serviço público estadual. “Enquanto isso, médicos do interior estão parando porque não recebem, hospitais enfrentam dificuldades e a população sofre com a fila da regulação. Esse contraste revolta qualquer cidadão”, frisou.