POLÍTICA

Governo Jerônimo gastou R$ 6 mi com camarote que recepcionou Lula no Carnaval, diz colunista de O Globo

Chamado de “Camarote Bahia - Um estado de alegria”, o espaço funcionou por seis dias e foi utilizado pelo governador para recepcionar autoridades

Pombo Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:55

Lula no Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos / AgNews

O governo da Bahia, sob comando de Jerônimo Rodrigues (PT), desembolsou R$ 6 milhões na aquisição de uma cota de patrocínio para a montagem e operação de um camarote institucional no circuito do Campo Grande, durante o Carnaval de Salvador deste ano. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a coluna, o valor foi registrado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14) por meio de um “reconhecimento de débito” em favor da empresa Mais Ações Integradas.