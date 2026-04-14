Governo Jerônimo gastou R$ 6 mi com camarote que recepcionou Lula no Carnaval, diz colunista de O Globo

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Pombo Correio
Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:55
O governo da Bahia, sob comando de Jerônimo Rodrigues (PT), desembolsou R$ 6 milhões na aquisição de uma cota de patrocínio para a montagem e operação de um camarote institucional no circuito do Campo Grande, durante o Carnaval de Salvador deste ano. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Segundo a coluna, o valor foi registrado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14) por meio de um “reconhecimento de débito” em favor da empresa Mais Ações Integradas.
Chamado de “Camarote Bahia - Um estado de alegria”, o espaço funcionou por seis dias e foi utilizado pelo governador para recepcionar autoridades e aliados políticos, incluindo nomes como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).