POLÍTICA

Deputado Paulo Azi apresenta parecer favorável à tramitação da PEC que acaba com 6X1

Relator da matéria, baiano afirmou que não identificou qualquer vício de constitucionalidade no texto

Pombo Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:26

Deputado federal Paulo Azi Crédito: Divulgação

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil) vai apresentar, nesta quarta-feira (15), o parecer pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da jornada de trabalho, conhecida como PEC 6x1, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Relator da matéria, Azi afirmou que não identificou qualquer vício de constitucionalidade no texto, o que permite o avanço da proposta para a próxima etapa de tramitação no Congresso Nacional. “Não existe nenhum ponto que possa ser efetivamente constatado como vício de constitucionalidade. O parecer caminhará pela admissibilidade, para que o tema seja discutido no mérito em comissão especial”, declarou.

Nesta fase da tramitação, cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade da proposta. O debate sobre o mérito, incluindo impactos e eventuais mudanças no texto, ocorre posteriormente em comissão especial.

O parlamentar ressaltou a necessidade de equilíbrio na discussão do mérito. Azi defendeu que a próxima fase deverá tratar de pontos como regras de transição para as empresas, possíveis diferenciações entre setores e mecanismos de compensação que garantam segurança jurídica e econômica.

O deputado também rebateu críticas ao projeto e lembrou que argumentos semelhantes foram utilizados durante a elaboração da Constituição de 1988, quando a jornada semanal foi reduzida de 48 para 44 horas. Para Azi, o histórico demonstra que previsões trágicas do ponto de vista econômico não se confirmaram ao longo do tempo.