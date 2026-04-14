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'Com Jerônimo e PT, a Bahia é um estado rico com o povo pobre', diz ACM Neto

Pré-candidato ao governo da Bahia criticou a perda do poder de compra da população brasileira e o aumento do endividamento das famílias

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:22

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto
Pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto Crédito: Sora Maia/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmou, nesta terça-feira (14), que o estado vive um paradoxo econômico sob as gestões do PT: possuir grande potencial econômico, mas manter elevados índices de pobreza e desigualdade social.

ACM Neto disse que a Bahia perdeu protagonismo econômico no Nordeste e não possui um projeto consistente de futuro. “Nós temos hoje um estado rico com um povo pobre. A Bahia tem o maior número de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria de todo o Brasil. Outro dia saiu uma pesquisa do IBGE que mostrou a renda média per capita das pessoas. A Bahia tem a segunda pior de todo o Brasil. Só estamos à frente do Maranhão”, declarou.

Chapa de ACM Neto será anunciada na segunda-feira (30)

ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação
Zé Cocá e ACM Neto, candidatos a vice e a governador da Bahia por Divulgação
ACM Neto e Coronel no Carnaval de Salvador por Divulgação
ACM Neto por Divulgação
Angelo Coronel e João Roma se reúnem durante Carnaval por Reprodução
ACM Neto, João Roma e lideranças de Paulo Afonso por Divulgação
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ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação

O ex-prefeito também criticou a perda do poder de compra da população brasileira e o aumento do endividamento das famílias. “O fim do mês está chegando cedo demais. É impressionante. Chega no dia 5, as pessoas já não têm mais dinheiro. Aí acabam tendo que se endividar, tomar empréstimo”, afirmou.

Na avaliação do pré-candidato, o governo estadual falha em explorar setores estratégicos da economia baiana, como turismo, agronegócio, mineração e interiorização da indústria, situação que perdura ao longo dos 20 anos de gestões petistas, mas que vem se agravando com o governo Jerônimo Rodrigues (PT).

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“Você pergunta qual é o plano de desenvolvimento econômico para a Bahia. Não existe. Como estamos trabalhando nossas vocações para ampliar e dinamizar o turismo, o agronegócio, a agricultura familiar, a mineração? Cadê as obras de logística e infraestrutura? Cadê o processo de industrialização do interior?”, questionou.

ACM Neto também voltou a criticar a permanência do PT no comando do estado há duas décadas e afirmou que o ciclo político está esgotado. “Será que 20 anos não foi tempo suficiente? Eles tiveram muito tempo, o povo teve muita paciência e os dois se esgotaram. O que nós temos hoje na Bahia é um estado grande, um estado forte, mas com um governo pequeno”, declarou.

Por fim, ele defendeu a elaboração de um plano de desenvolvimento voltado ao interior do estado, com atração de empresas e geração de oportunidades fora da Região Metropolitana de Salvador. “A gente quer fazer um plano para desenvolver o interior, buscar a vocação de cada região, levar trabalho para o homem do campo, atrair empresas que voltem a acreditar no interior. O emprego tem que estar lá na ponta e não concentrado apenas na região metropolitana”, frisou.

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