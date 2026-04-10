POLÍTICA

'Eu estou louco para Jerônimo topar um debate comigo tête-à-tête', afirma ACM Neto

Pré-candidato ao governo propõe comparação entre gestões

Pombo Correio

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:04

ACM Neto é pré-candidato ao Governo da Bahia Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) disse, nesta quinta-feira (9), desejar que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) aceite um debate para que seja feito uma comparação entre ambos os legados. A fala foi feita à imprensa durante posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, realizada no auditório do SENAI Cimatec. A entidade seguirá sendo presidida pelo empresário Carlos Henrique de Oliveira Passos no quadriênio 2026-2030.

Antes deste evento, ACM Neto participou também da posse do desembargador Maurício Kertzman Szporer como presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A solenidade foi realizada no auditório do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), reunindo autoridades do Judiciário, membros do Ministério Público, secretários municipais e representantes de diversas instituições.

“Eu estou louco para o governador topar um debate comigo, tête-à-tête, e a gente ter a oportunidade de fazer uma comparação entre o que cada um fez, o legado, as ações, o que mudou de verdade na vida das pessoas, pelo trabalho de cada um. E deixa no final o eleitor julgar. Há quatro anos atrás, a gente venceu aqui em 65% dos votos, e eu tenho certeza que vai julgar novamente esse ano. Nada melhor do que o julgamento do povo”, afirmou.

O ex-prefeito respondeu às críticas feitas pelo governador, que o acusou de arrogância por classificar o petista como o pior gestor do estado. Neto rebateu afirmando que a avaliação negativa não parte dele, mas da população.

“Quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é a população, são as pesquisas, é a avaliação do governo dele, um governo que não tem uma marca, um governador que prometeu muito há quatro anos atrás e não cumpriu praticamente nada. A rejeição de Jerônimo é maior do que a sua aprovação em quase todas as pesquisas, o que é absolutamente inédito para um governador da Bahia”, declarou.

Na sequência, ACM Neto citou áreas sensíveis da administração estadual para justificar as críticas. “A gente olha no que é essencial à vida dos baianos. Prometeu zerar a fila da regulação. Está aí o caos na saúde pública. Prometeu dar segurança ao cidadão. A Bahia é o estado mais violento do Brasil hoje. Prometeu gerar emprego. A Bahia é campeã em desemprego, campeã em pobreza. Essas são as marcas do governo Jerônimo Rodrigues”, disse.

O ex-prefeito também mencionou dados de pesquisas de opinião para reforçar seu posicionamento. “A rejeição de Jerônimo é maior do que a sua aprovação em quase todas as pesquisas, o que é absolutamente inédito para um governador da Bahia”, declarou.

Alianças

Questionado sobre a articulação política e a chegada de novos partidos à base de oposição, Neto destacou o fortalecimento do grupo. “Eu acho que a gente está muito bem composto agora com essa chegada importante do Podemos, a gente inclusive fazendo a maioria de partidos, a maioria de tempo de televisão, o que não é comum para quem disputa uma eleição na oposição, como é o nosso caso, contra o sistema de governo”, disse.