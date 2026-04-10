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Acordo de R$ 156 milhões vai fortalecer combate à fome na Bahia, Minas e outros 8 estados

Investimento histórico do MDS busca estabilizar o fornecimento de leite para famílias do CadÚnico e garantir a sobrevivência da agricultura familiar no Semiárido.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:00

Nutricionista explica por que o leite desnatado pode criar uma falsa sensação de segurançaNutricionista explica por que o leite desnatado pode criar uma falsa sensação de segurança
Investimento  busca estabilizar o fornecimento de leite para famílias do CadÚnico e garantir a sobrevivência da agricultura familiar no Semiárido. Crédito: Freepik

O Governo Federal e os estados do Semiárido firmaram um pacto de R$ 156 milhões para blindar o PAA-Leite contra interrupções de fornecimento. O montante, que soma repasses federais e contrapartidas locais, é a aposta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) para reestruturar a rede de proteção nutricional.

Impacto direto no CadÚnico

O programa foca no atendimento prioritário a famílias cadastradas no CadÚnico, além de reforçar a dieta em instituições socioassistenciais.

Leite

Leite por Shutterstock
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Leite por Shutterstock

Para o Semiárido, o leite é um item crítico na alimentação de crianças e idosos. "O PAA permite atender pessoas em situação de vulnerabilidade e movimentar a economia local", reforça Lillian Rahal, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS.

A injeção de recursos visa sanar a irregularidade nos repasses que, muitas vezes, paralisa as coletas no campo.

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Expectativa para 2026

Com a liberação da verba, o desafio agora passa para os estados, que devem operacionalizar a ampliação das coletas. O MDS já sinalizou que este movimento faz parte de uma estratégia maior de investimentos para o ciclo 2024-2026, focada na estabilidade das políticas de segurança alimentar e no fortalecimento da produção regional.

Tags:

Fome Brasileiros Brasil Governo Federal Politica

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