POLÍTICA

Acordo de R$ 156 milhões vai fortalecer combate à fome na Bahia, Minas e outros 8 estados

Investimento histórico do MDS busca estabilizar o fornecimento de leite para famílias do CadÚnico e garantir a sobrevivência da agricultura familiar no Semiárido.

Matheus Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:00

Investimento busca estabilizar o fornecimento de leite para famílias do CadÚnico e garantir a sobrevivência da agricultura familiar no Semiárido. Crédito: Freepik

O Governo Federal e os estados do Semiárido firmaram um pacto de R$ 156 milhões para blindar o PAA-Leite contra interrupções de fornecimento. O montante, que soma repasses federais e contrapartidas locais, é a aposta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) para reestruturar a rede de proteção nutricional.

Impacto direto no CadÚnico

O programa foca no atendimento prioritário a famílias cadastradas no CadÚnico, além de reforçar a dieta em instituições socioassistenciais.

Leite 1 de 3

Para o Semiárido, o leite é um item crítico na alimentação de crianças e idosos. "O PAA permite atender pessoas em situação de vulnerabilidade e movimentar a economia local", reforça Lillian Rahal, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS.

A injeção de recursos visa sanar a irregularidade nos repasses que, muitas vezes, paralisa as coletas no campo.

Ao garantir a compra de 13 mil produtores familiares, o governo mitiga os efeitos da seca e assegura que milhares de litros cheguem diariamente ao destino final, em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais

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