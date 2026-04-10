Acordo de R$ 156 milhões vai fortalecer combate à fome na Bahia, Minas e outros 8 estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:00
O Governo Federal e os estados do Semiárido firmaram um pacto de R$ 156 milhões para blindar o PAA-Leite contra interrupções de fornecimento. O montante, que soma repasses federais e contrapartidas locais, é a aposta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) para reestruturar a rede de proteção nutricional.
O programa foca no atendimento prioritário a famílias cadastradas no CadÚnico, além de reforçar a dieta em instituições socioassistenciais.
Leite
Para o Semiárido, o leite é um item crítico na alimentação de crianças e idosos. "O PAA permite atender pessoas em situação de vulnerabilidade e movimentar a economia local", reforça Lillian Rahal, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS.
A injeção de recursos visa sanar a irregularidade nos repasses que, muitas vezes, paralisa as coletas no campo.
Ao garantir a compra de 13 mil produtores familiares, o governo mitiga os efeitos da seca e assegura que milhares de litros cheguem diariamente ao destino final, em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais
Com a liberação da verba, o desafio agora passa para os estados, que devem operacionalizar a ampliação das coletas. O MDS já sinalizou que este movimento faz parte de uma estratégia maior de investimentos para o ciclo 2024-2026, focada na estabilidade das políticas de segurança alimentar e no fortalecimento da produção regional.