Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade em piso para garis

PL 4146/2020 avança e cria novas obrigações para gestores de limpeza urbana em todo o país; entenda o impacto da aposentadoria especial e dos benefícios indenizatórios.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:53

Cerca de 60 garis participaram, neste sábado (1º/3), do desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana
Cerca de 60 garis participaram, neste sábado (1º/3), do desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília Crédito: Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O custo da limpeza urbana no Brasil está prestes a entrar em uma nova realidade contábil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fixa o piso salarial nacional da categoria em R$ 3 mil, estabelecendo um novo patamar de gastos obrigatórios para o setor.

O texto avança com o selo de "reparação histórica", mas traz consigo exigências pesadas para a estrutura previdenciária e para os contratos de prestação de serviço, como o adicional de insalubridade de 40% e a inclusão de benefícios como planos de saúde e vales-alimentação.

Piso Nacional Para garis: câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade

desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília por Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
Cerca de 60 garis participaram, neste sábado (1º/3), do desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília por Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
O setor de catação e varrição é o que mais mobiliza pessoal, com efetivo que ultrapassa o número de 2,5 mil funcionários | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília por Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
1 de 3
desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília por Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O custo da proteção e a regra indenizatória

Para equilibrar a conta entre o aumento da remuneração e o peso dos encargos, o projeto define que os benefícios extras (cesta básica e saúde) não serão incorporados ao salário. Essa manobra jurídica garante que as empresas e municípios ofereçam a assistência sem inflar a base de cálculo de tributos.

No entanto, o grande impacto a longo prazo reside na aposentadoria especial. Ao comprovar a exposição a condições prejudiciais à saúde, o gari passa a ter direito a uma retirada precoce, o que exigirá um planejamento mais rígido do sistema previdenciário para suportar o fluxo desses novos beneficiários.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Recém-nascida é encontrada viva por garis em lata de lixo

Polícia do DF ganha hora extra quase dobrada para reforçar ruas

Articulação política e padronização

A proposta agora entra na fase decisiva no Senado Federal. Se os senadores darem o aval sem alterações, a lei padroniza a remuneração da limpeza urbana de norte a sul, eliminando as disparidades regionais que hoje marcam a profissão.

O movimento é visto como uma forma de combater a precarização, mas também coloca pressão sobre os orçamentos municipais, que terão de ajustar seus contratos de concessão para absorver os novos custos operacionais e garantir a manutenção do serviço essencial sem interrupções.

Tags:

Trabalhadores Direitos Politica Garis Limpeza Urbana

Mais recentes

Imagem - Governo atua no Congresso para barrar novo piso de 1% para assistência social

Governo atua no Congresso para barrar novo piso de 1% para assistência social
Imagem - Isenção para caminhoneiros ameaça elevar preço do pedágio para donos de carros de passeio

Isenção para caminhoneiros ameaça elevar preço do pedágio para donos de carros de passeio
Imagem - Isenção de IPVA 2026: Seu carro pode estar livre do imposto e você não sabe

Isenção de IPVA 2026: Seu carro pode estar livre do imposto e você não sabe