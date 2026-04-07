PISO NACIONAL

Câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade em piso para garis

PL 4146/2020 avança e cria novas obrigações para gestores de limpeza urbana em todo o país; entenda o impacto da aposentadoria especial e dos benefícios indenizatórios.

Matheus Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:53

Cerca de 60 garis participaram, neste sábado (1º/3), do desfile do Bloco Vassourinhas de Brasília: um dia de festa e de reconhecimento pela importância do trabalho de limpeza urbana | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília Crédito: Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O custo da limpeza urbana no Brasil está prestes a entrar em uma nova realidade contábil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fixa o piso salarial nacional da categoria em R$ 3 mil, estabelecendo um novo patamar de gastos obrigatórios para o setor.

O texto avança com o selo de "reparação histórica", mas traz consigo exigências pesadas para a estrutura previdenciária e para os contratos de prestação de serviço, como o adicional de insalubridade de 40% e a inclusão de benefícios como planos de saúde e vales-alimentação.

Piso Nacional Para garis: câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade 1 de 3

O custo da proteção e a regra indenizatória

Para equilibrar a conta entre o aumento da remuneração e o peso dos encargos, o projeto define que os benefícios extras (cesta básica e saúde) não serão incorporados ao salário. Essa manobra jurídica garante que as empresas e municípios ofereçam a assistência sem inflar a base de cálculo de tributos.

No entanto, o grande impacto a longo prazo reside na aposentadoria especial. Ao comprovar a exposição a condições prejudiciais à saúde, o gari passa a ter direito a uma retirada precoce, o que exigirá um planejamento mais rígido do sistema previdenciário para suportar o fluxo desses novos beneficiários.

Articulação política e padronização

A proposta agora entra na fase decisiva no Senado Federal. Se os senadores darem o aval sem alterações, a lei padroniza a remuneração da limpeza urbana de norte a sul, eliminando as disparidades regionais que hoje marcam a profissão.