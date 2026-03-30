Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia do DF ganha hora extra quase dobrada para reforçar ruas

Valor do plantão sobe de R$50 para R$95 por hora e governo aposta em reforço rápido do efetivo sem novas contratações

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 12:01

A espinha dorsal de 2027: Como a nova composição da Casa Alta dita o ritmo das alíquotas e do ajuste fiscal
Plenário aprova novo piso de R$95 para plantões extras Crédito: Senado Federal

O Legislativo do Distrito Federal deu um passo decisivo nesta semana para tentar mitigar o déficit de pessoal nas forças de segurança. Em uma articulação afinada com o Executivo local, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei que atualiza a tabela de remuneração para jornadas extraordinárias. A nova norma eleva o valor do plantão de R$50 para R$95 por hora no Serviço Voluntário Gratificado, uma medida que visa injetar fôlego nas escalas de serviço e garantir que pontos de alta criminalidade não fiquem desguarnecidos.

Senado 2026

A busca pelos 49: O quórum de 3/5 que separa o Governo da aprovação de mudanças na Constituição por Senado Federal
A busca pelos 49: O quórum de 3/5 que separa o Governo da aprovação de mudanças na Constituição por Senado Federal
A busca pelos 49: O quórum de 3/5 que separa o Governo da aprovação de mudanças na Constituição por Senado Federal
1 de 3
A busca pelos 49: O quórum de 3/5 que separa o Governo da aprovação de mudanças na Constituição por Senado Federal

Gestão de crise e aposta no serviço voluntário

O aumento da gratificação não é apenas uma vitória corporativa, mas uma manobra de gestão estratégica. Em vez de aguardar o longo rito de novos concursos públicos, o Governo do Distrito Federal opta por otimizar o efetivo já treinado.

Ao tornar o Serviço Voluntário Gratificado mais atrativo, o Governo do Distrito Federal espera uma maior adesão de policiais militares, civis e penais, permitindo um reforço imediato na vigilância urbana e no controle de unidades de detenção sem os encargos permanentes de novas contratações.

Detalhamento por categorias e complexidade 

O texto aprovado pelo Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal prevê um escalonamento técnico para assegurar a equidade entre as funções.

Policiamento de rua e investigação com reajuste proporcional ao nível hierárquico e classe

Salvamento e resgate com ajuste nas horas do Serviço Voluntário Gratificado para cobrir picos de demanda

Segurança Prisional: Regras específicas para o reforço de custódia em presídios de regime fechado e segurança máxima.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

PEC da Segurança pode mudar papel da PRF, PF e guardas e preocupa estados

Senado aprova projeto de lei que criminaliza a misoginia

Senado aprova projeto que cria 17,5 mil cargos no Executivo federal; impacto no Orçamento é bilionário

Equilíbrio fiscal e projeções para 2026

Embora a votação tenha sido marcada pelo otimismo, o fantasma da responsabilidade fiscal rondou as discussões. Setores da oposição e técnicos de tribunais de contas cobraram garantias de que o gasto extra não comprometeria o orçamento do exercício.

Contudo, a relatoria do projeto na Câmara Legislativa do Distrito Federal confirmou que o impacto financeiro foi previsto no orçamento de 2026, sendo defendido como um investimento em paz social que se paga pela redução potencial de perdas causadas pela criminalidade.

Resultados esperados para a população

Na prática, a promessa do Governo do Distrito Federal é de que o cidadão perceba mudanças práticas no cotidiano.

Presença policial intensificada com foco em patrulhamento nos horários de maior circulação

Celeridade no registro de ocorrências com redução de filas em delegacias de plantão

Segurança em grandes eventos com manutenção de operações especiais sem comprometer o policiamento regular nos bairros

Tags:

Brasil Politica Senado Federal

Mais recentes

Imagem - DF abre 634 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil

DF abre 634 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil
Imagem - Atividades econômicas ligadas ao turismo crescem 6,6% em 2025

Atividades econômicas ligadas ao turismo crescem 6,6% em 2025
Imagem - Crédito de R$ 765 milhões expõe pressão nas contas do Iprev-DF

Crédito de R$ 765 milhões expõe pressão nas contas do Iprev-DF

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos