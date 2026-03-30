POLÍTICA

Polícia do DF ganha hora extra quase dobrada para reforçar ruas

Valor do plantão sobe de R$50 para R$95 por hora e governo aposta em reforço rápido do efetivo sem novas contratações

Matheus Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 12:01

Plenário aprova novo piso de R$95 para plantões extras Crédito: Senado Federal

O Legislativo do Distrito Federal deu um passo decisivo nesta semana para tentar mitigar o déficit de pessoal nas forças de segurança. Em uma articulação afinada com o Executivo local, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei que atualiza a tabela de remuneração para jornadas extraordinárias. A nova norma eleva o valor do plantão de R$50 para R$95 por hora no Serviço Voluntário Gratificado, uma medida que visa injetar fôlego nas escalas de serviço e garantir que pontos de alta criminalidade não fiquem desguarnecidos.



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Gestão de crise e aposta no serviço voluntário

O aumento da gratificação não é apenas uma vitória corporativa, mas uma manobra de gestão estratégica. Em vez de aguardar o longo rito de novos concursos públicos, o Governo do Distrito Federal opta por otimizar o efetivo já treinado.



Ao tornar o Serviço Voluntário Gratificado mais atrativo, o Governo do Distrito Federal espera uma maior adesão de policiais militares, civis e penais, permitindo um reforço imediato na vigilância urbana e no controle de unidades de detenção sem os encargos permanentes de novas contratações.



Detalhamento por categorias e complexidade

O texto aprovado pelo Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal prevê um escalonamento técnico para assegurar a equidade entre as funções.



Policiamento de rua e investigação com reajuste proporcional ao nível hierárquico e classe



Salvamento e resgate com ajuste nas horas do Serviço Voluntário Gratificado para cobrir picos de demanda



Segurança Prisional: Regras específicas para o reforço de custódia em presídios de regime fechado e segurança máxima.

Equilíbrio fiscal e projeções para 2026

Embora a votação tenha sido marcada pelo otimismo, o fantasma da responsabilidade fiscal rondou as discussões. Setores da oposição e técnicos de tribunais de contas cobraram garantias de que o gasto extra não comprometeria o orçamento do exercício.



Contudo, a relatoria do projeto na Câmara Legislativa do Distrito Federal confirmou que o impacto financeiro foi previsto no orçamento de 2026, sendo defendido como um investimento em paz social que se paga pela redução potencial de perdas causadas pela criminalidade.



Resultados esperados para a população

Na prática, a promessa do Governo do Distrito Federal é de que o cidadão perceba mudanças práticas no cotidiano.



Presença policial intensificada com foco em patrulhamento nos horários de maior circulação



Celeridade no registro de ocorrências com redução de filas em delegacias de plantão

