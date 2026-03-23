POLÍTICA

PEC da Segurança pode mudar papel da PRF, PF e guardas e preocupa estados

Texto em discussão no Congresso prevê maior integração nacional no combate ao crime, mas enfrenta críticas por possível centralização de decisões em Brasília

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:00

Após aprovação em dois turnos na Câmara com ampla maioria, a PEC agora enfrenta o crivo do Senado para virar Emenda Constitucional Crédito: Senado

Se você acompanha o debate sobre segurança pública no Brasil, prepare-se para ouvir falar bastante das propostas de emenda à Constituição sobre o tema ao longo de 2026. Conhecidas no debate político como PEC da Segurança, essas iniciativas ainda estão em discussão no Congresso Nacional e prometem reordenar o combate ao crime no país, mas também intensificaram uma disputa sobre quem deve mandar na área, a União ou os estados.



Na prática, as propostas tentam definir parâmetros nacionais para a atuação das polícias, reforçar o papel da União e criar mecanismos legais para enfrentar facções e milícias.



Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o crime organizado já atua de forma articulada em escala nacional e exige uma resposta igualmente coordenada entre os órgãos de segurança pública.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um núcleo dedicado ao estudo do sistema prisional no país. Por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), o órgão acompanha dados, analisa cenários e reúne informações para compreender melhor essa realidade. Esse trabalho, junto com estudos como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é indispensável para tornar o debate mais claro, próximo da realidade e menos baseado em achismos.



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Governadores e polícias criticam centralização da PEC

Em fevereiro de 2026, governadores e representantes de forças de segurança têm levantado alertas sobre a proposta. No Congresso, essas lideranças afirmam que o texto pode concentrar poder demais em Brasília.



O receio é que a mudança enfraqueça a autonomia dos estados na segurança pública, o que leva à resistência de entes federados.



Além disso, em abril de 2025, seis entidades representativas das forças policiais estaduais e federais divulgaram um manifesto em que qualificaram a PEC como inadequada e desnecessária.



No manifesto, as entidades apontam que o texto falha em apresentar soluções práticas e tende a centralizar decisões estratégicas nas mãos da União.



Mudanças na PRF pode expandir a presença da União na segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma das instituições que podem ser impactadas pelas mudanças propostas.



Hoje, a corporação atua nas rodovias federais. Com as propostas em discussão, a PRF poderia passar a ter presença mais ostensiva e ampliada em outros modais, como o ferroviário e o hidroviário.



Além disso, a proposta pode reforçar operações de segurança nos estados, a pedido de autoridades competentes, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre a União e os entes federativos.



Para o governo federal, a medida pode contribuir para maior agilidade no enfrentamento de crimes que ultrapassam os limites estaduais. Já críticos avaliam que a alteração aproxima a PRF de um modelo de força nacional centralizada, o que, segundo associações policiais, pode enfraquecer o protagonismo das polícias militares de cada região.



Críticos, por outro lado, temem que essa nova estrutura funcione como uma espécie de guarda nacional subordinada diretamente ao Ministério da Justiça, o que poderia reduzir o protagonismo das polícias militares estaduais.



Super-PF: novo modelo pode ampliar poder de investigação

A proposta também pode ampliar o papel da Polícia Federal no combate ao crime organizado.



Pelo texto, a corporação poderá investigar de forma mais abrangente milícias e organizações criminosas com atuação interestadual ou internacional, cenário cada vez mais comum no país, segundo especialistas em segurança pública.



A mudança levanta uma questão prática dentro da segurança pública: quem deve conduzir a investigação quando um crime começa em um estado, mas envolve dinheiro, ordens ou conexões em outro?



Além disso, o texto prevê normas que podem ampliar medidas contra líderes de organizações criminosas, como prisão em regime diferenciado, restrições a benefícios penais e ampliação do confisco de bens ligados ao crime.



Artigo 144 e a mudança na Constituição

Grande parte do debate gira em torno do artigo 144 da Constituição, que define como funciona o sistema de segurança pública brasileiro.



Deputados, senadores da oposição e alguns governadores alertaram que as mudanças podem concentrar no Executivo federal funções tradicionalmente exercidas pelos estados.



Para analistas políticos, a segurança pública é uma das áreas em que os governadores ainda mantêm forte poder direto de decisão, o que torna o tema sensível no debate sobre divisão de responsabilidades.

Regras nacionais e o manual das polícias

A constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) é um dos pontos em discussão nas propostas.



A emenda em discussão prevê que a União possa estabelecer normas nacionais para todo o país. Entre elas, poderiam estar protocolos de uso da força, implantação de câmeras corporais e padronização de registros policiais, como boletins de ocorrência.



Nos dias atuais, cada estado define suas próprias prioridades e métodos de atuação. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a emenda constitucional em andamento busca padronizar processos e ampliar a integração das forças de segurança pública.



Por outro lado, analistas avaliam que o cumprimento dessas diretrizes para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) pode reforçar a influência da União sobre os estados.



O novo papel das guardas municipais

Outro ponto polêmico envolve as guardas municipais. A proposta prevê a ampliação de sua atuação no sistema de segurança pública, com foco em policiamento comunitário e ações de prevenção da violência, tanto ostensivas quanto de proximidade com a comunidade.



Na prática, a proposta busca aumentar a presença dos guardas no dia a dia das cidades, especialmente em ações de caráter preventivo. O governo federal defende que a medida fortalece a segurança no âmbito dos municípios.



Já entidades de classe e debates no Congresso indicam que, para as polícias militares, a mudança pode levar à sobreposição de funções, competição por recursos públicos e eventuais conflitos de responsabilidades.



Nordeste apoia PEC, mas exige autonomia

Governadores do Nordeste demonstraram apoio à PEC da Segurança Pública, mas com algumas ressalvas. Em novembro de 2025, durante reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os gestores defenderam o avanço da proposta, destacando que o enfrentamento ao crime organizado exige maior integração entre União e estados.



À frente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI), afirmou que há consenso entre os gestores da região sobre a necessidade de aprofundar a cooperação federativa na área de segurança pública. Segundo ele, a articulação com o governo federal pode intensificar ações de inteligência e investigação.



Os governadores do Nordeste são plenamente favoráveis ao aprofundamento da cooperação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e manifestam total apoio à PEC da Segurança Pública, declarou Fonteles na ocasião.



A Operação Nordeste Integrado foi citada como exemplo de cooperação interestadual.



Resistência e o que dizem as entidades policiais

A proposta também gerou reação dentro das próprias corporações de segurança.

A Associação de Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar (ASSTBM) alerta que o regime especial previsto na PEC pode reduzir a autonomia operacional das Polícias Militares.

Já o presidente da Adepol do Brasil, Rodolfo Laterza, defende que a competência na área de segurança deveria ser compartilhada entre União e estados, preservando maior espaço de atuação para as polícias civis estaduais.

O Instituto Brasileiro de Segurança Pública (IBSP) também alerta para possíveis impactos, de ingerência federal em políticas que hoje são definidas regionalmente.

Dinheiro da aposta e as "bets" financiando a segurança

A proposta também pretende dar status constitucional ao FNSP.

Na prática, isso impediria o contingenciamento dos recursos e criaria novas fontes de financiamento, como parte da arrecadação das apostas esportivas.

Especialistas, porém, alertam que a vinculação de receitas pode reduzir a flexibilidade do orçamento público.

O argumento do Planalto é transformar segurança em política de Estado

O caminho no Congresso

Para virar realidade, a PEC ainda precisa do apoio de três quintos dos votos na Câmara e no Senado, em dois turnos de votação.

Enquanto o governo federal tenta convencer parlamentares de que o crime organizado exige uma resposta nacional coordenada, governadores e entidades policiais seguem pressionando por mudanças no texto.

