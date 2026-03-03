POLÍTICA

Senado Federal: salário, verbas e a engrenagem bilionária por trás do mandato

A escolha nas urnas envolve não apenas representação política, mas a manutenção de uma máquina institucional com impacto direto no orçamento público.

Matheus Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 05:44

Senadores eleitos têm custos que ultrapassam R$1 bilhão por ano

Em outubro de 2026, segundo dados do TSE, mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos a votar. A escolha de 54 novos senadores não define apenas o rumo das leis. Ela também mantém em funcionamento uma estrutura permanente que consome recursos públicos de forma contínua.



O Senado Federal integra o Orçamento da União e opera com cifras bilionárias anuais. Isso significa que cada mandato está inserido em uma engrenagem que envolve despesa com pessoal, custeio administrativo e benefícios institucionais, componentes que pressionam o gasto público em um cenário de busca por equilíbrio fiscal e controle da dívida.

O salário é apenas parte do custo em 2026

Para o ano de 2026, o subsídio bruto de um senador segue o teto constitucional do funcionalismo, atualmente fixado em R$ 46.366,19. Esse valor é referência não apenas salarial, mas também simbólica dentro da estrutura do serviço público, pois está atrelado ao teto remuneratório nacional.



No entanto, o custo do mandato não se resume ao salário.

Por meio da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAPS), cada gabinete dispõe de uma cota mensal que varia conforme o estado de origem, podendo superar R$ 45 mil para despesas como passagens aéreas, combustíveis e segurança. Além disso, o limite autorizado para despesas com assessores pode ultrapassar R$ 110 mil mensais. Ao longo de oito anos, isso pode representar aproximadamente R$ 11 milhões apenas em folha de gabinete.

Somados salário, estrutura de gabinete e custeio indireto, o impacto agregado dos 81 senadores representa parcela relevante dentro das despesas do Poder Legislativo, que integra o cálculo do resultado primário da União.

Muito além do "sim" ou "não": o peso econômico das decisões

O cargo de senador envolve atribuições com repercussão direta na economia. O Senado é a Casa Revisora e representa os Estados da Federação.



Cabem aos senadores funções constitucionais que influenciam o ambiente econômico, como aprovar indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a diretoria do Banco Central, decisões que podem afetar política monetária, juros e regulação financeira.

Também é competência do Senado deliberar sobre limites de endividamento da União, dos Estados e dos Municípios. Na prática, isso significa atuar sobre regras fiscais que impactam dívida pública, credibilidade do país e percepção de risco por investidores.

Estrutura institucional e custo público

Para viabilizar essas atribuições, o cargo inclui moradia em apartamentos funcionais em Brasília ou auxílio-aluguel, além de cobertura por meio do plano de saúde institucional. O mandato também garante passaporte diplomático e participação no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), que possui regras específicas.



Esses itens compõem o custo institucional do Legislativo e coexistem com a realidade da previdência geral e do salário-mínimo fixado para 2026 em R$ 1.621, conforme decreto presidencial.

Em um cenário de discussão sobre arcabouço fiscal, teto de despesas e trajetória da dívida pública, o debate sobre o custo da máquina pública tende a ganhar espaço, especialmente quando comparado à pressão por cortes em outras áreas do orçamento

O peso da escolha nas urnas e nas contas públicas

Ao escolher dois nomes para o Senado, o eleitor define não apenas um representante legislativo, mas também influencia a condução de decisões que afetam gasto público, regras fiscais e política econômica.



As decisões de um senador podem ter impacto duradouro na trajetória da dívida, na aprovação de reformas e na definição de limites de despesas da União e dos Estados.