Com Adolfo Menezes no TCM, grupo político do PT passa a dominar composição da Corte

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:22
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou nesta terça-feira (26) a indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). A nomeação será formalizada agora pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Com a chegada de Adolfo, o grupo político liderado pelo PT passa a dominar a composição da Corte, responsável por fiscalizar as contas das prefeituras e câmaras municipais baianas.
O deputado ocupará a vaga deixada por Francisco Netto, nomeado para o tribunal durante o governo de César Borges. Ele era o único integrante do TCM que não havia sido nomeado por governadores petistas.
Atualmente, o colegiado conta com Nelson Pellegrino, indicado pelo ex-governador Rui Costa (PT); Plínio Carneiro e Mário Negromonte, nomeados durante o governo Jaques Wagner (PT); além de Aline Peixoto (esposa do ex-ministro da Casa Civil), Paulo Rangel e Ronaldo Sant’Anna, escolhidos por Jerônimo Rodrigues.
Com a substituição de Francisco Netto por Adolfo Menezes, todos os conselheiros em exercício no TCM são nomeados por governos do PT.
Mário Negromonte será o próximo a se aposentar compulsoriamente. Embora a Constituição determine que o novo conselheiro seja escolhido entre integrantes do Ministério Público de Contas, a nomeação final pode caber novamente ao governador Jerônimo Rodrigues.
Caso a indicação seja confirmada, Jerônimo terá participado diretamente da escolha de cinco dos sete integrantes do tribunal.