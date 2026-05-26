Indicação de Adolfo Menezes para vaga no TCM é aprovada pela Alba

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:02
O deputado Adolfo Menezes (PSD) será o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM). A indicação foi aprovada nesta terça-feira (26) pelo plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Foram computados 51 votos favoráveis e um contrário.
A indicação de Adolfo Menezes ao cargo contou com o apoio de 60 parlamentares e já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em 12 de maio.
Durante a sabatina, Adolfo Menezes ressaltou a experiência acumulada ao longo de mais de três décadas de atuação na vida pública. O parlamentar destacou sua trajetória no Executivo e no Legislativo, incluindo passagens como prefeito e vereador de Campo Formoso, além de cinco mandatos consecutivos como deputado estadual e dois períodos como presidente da Alba.
Em abril, o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou um ofício à Alba em que informou sobre a data da próxima vacância. A vaga é aberta com a aposentadoria do conselheiro e atual presidente da Corte, Francisco Neto.
O TCM é composto por sete conselheiros, com as vagas preenchidas por indicações alternadas entre o governador e a Assembleia Legislativa. A idade mínima do candidato é 35 anos e aos 75 anos, como ocorre a todo servidor público, a aposentadoria torna-se compulsória.