POLÍTICA

Indicação de Adolfo Menezes para vaga no TCM é aprovada pela Alba

Nome do deputado já havia sido aprovado pela CCJ

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:02

Adolfo Menezes foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

O deputado Adolfo Menezes (PSD) será o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM). A indicação foi aprovada nesta terça-feira (26) pelo plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Foram computados 51 votos favoráveis e um contrário.

A indicação de Adolfo Menezes ao cargo contou com o apoio de 60 parlamentares e já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em 12 de maio.

Durante a sabatina, Adolfo Menezes ressaltou a experiência acumulada ao longo de mais de três décadas de atuação na vida pública. O parlamentar destacou sua trajetória no Executivo e no Legislativo, incluindo passagens como prefeito e vereador de Campo Formoso, além de cinco mandatos consecutivos como deputado estadual e dois períodos como presidente da Alba.

Em abril, o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou um ofício à Alba em que informou sobre a data da próxima vacância. A vaga é aberta com a aposentadoria do conselheiro e atual presidente da Corte, Francisco Neto.