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Quem é Lincoln Gakiya, o promotor jurado de morte pelo PCC que prendeu Deolane

Alvo histórico de planos de execução da facção, promotor comanda a investida do Gaeco que mira a evolução patrimonial e suposta lavagem de dinheiro da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:00

O homem sob escolta: Quem é o promotor jurado pela cúpula do PCC que colocou Deolane na prisão
Quem é o promotor  que colocou Deolane na prisão Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A decretação da prisão preventiva da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra colocou no centro dos holofotes o rosto mais emblemático do combate às organizações criminosas no país. A investigação que desencadeou a "Operação Vérnix" é coordenada por Lincoln Gakiya, promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.

Conhecido por assinar os pedidos de isolamento das lideranças máximas da facção no sistema penitenciário federal, Gakiya vive sob escolta armada ininterrupta há décadas devido às ameaças recorrentes contra sua vida.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
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Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles

O rastro financeiro da Operação Vérnix

A inclusão do nome de Deolane no inquérito representa um desdobramento de um monitoramento de longo prazo. De acordo com o Ministério Público, a investigação não foi desenhada originalmente para mirar a celebridade digital, mas ramificou-se a partir do rastreamento financeiro de uma empresa de transportes ligada ao círculo familiar de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

O peso da ameaça

"Eu estou acostumado com pressão do PCC, não de influencer."

declarou à imprensa, Lincoln Gakiya, promotor do Gaeco, ao minimizar o impacto midiático das redes sociais frente ao histórico de "decretos de morte" reais que enfrenta na carreira.

A rotina de segurança extrema nos bastidores

O rigor com que o promotor conduz o caso reflete sua longa trajetória no submundo das investigações de alta periculosidade. Desde que liderou a transferência dos principais chefes do grupo criminoso para presídios de segurança máxima, em 2019, o integrante do Gaeco mudou completamente sua rotina institucional, blindando seus passos e despachando sob forte aparato tático.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Ao ser questionado sobre o impacto midiático e a pressão decorrente do número de seguidores da influenciadora nas redes sociais, Gakiya manteve a postura pragmática que marca sua carreira técnica, sinalizando que o Ministério Público opera com base em relatórios financeiros e evidências, independentemente do alcance digital dos alvos.

O peso da responsabilidade legal

O embate jurídico promete mobilizar teses complexas no Tribunal de Justiça. A defesa da influenciadora nega qualquer vinculação com redes ilícitas e classifica a ordem de prisão como uma perseguição baseada em ilações midiáticas

Por outro lado, o Gaeco acelera a consolidação da denúncia formal, sustentando que os mecanismos modernos de lavagem de capitais migraram para o mercado financeiro tradicional por meio da simulação de contratos comerciais legítimos e aquisição de bens de alto padrão.

Tags:

Pcc Polícia Influenciadora Deolane Bezerra Politica

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