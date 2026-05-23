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Áudio vazado em caso envolvendo Deolane cita 'dinheiro do crime' e ameaça ex-funcionária

Gravação atribuída a suposto integrante do crime organizado veio à tona após ação movida por diarista contra influenciadora e o filho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:58

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

A investigação envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra ganhou um novo desdobramento após a divulgação de um áudio atribuído a um suposto integrante do crime organizado. A gravação veio à tona nesta sexta-feira (22), durante uma live do jornalista Paulo Mathias, depois de ser divulgada pela jornalista Carla Albuquerque.

O material faz parte de um processo movido pela diarista Denise Rosane Bastos contra Deolane e o filho da influenciadora, Kayky, e revelado pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. Na ação, a ex-funcionária acusa ambos de calúnia e ameaça após o desaparecimento de uma quantia em dinheiro na residência do jovem.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Segundo Denise, ela havia realizado uma faxina no imóvel quando recebeu uma ligação de Kayky questionando o paradeiro do valor desaparecido. A diarista afirma que negou qualquer envolvimento, mas passou a receber mensagens atribuídas à influenciadora e também a pessoas desconhecidas.

Em um dos áudios divulgados publicamente, um homem afirma que o dinheiro desaparecido teria ligação com o crime organizado.

"Você trabalha lá pro filho da Deolane lá, aí você fez um trabalho lá e eles trabalham com nós. Lava o dinheiro para nós aí, que é dinheiro do crime, o irmão do crime aí", diz um trecho da gravação.

Na sequência, o interlocutor faz ameaças veladas e afirma que o grupo resolveria a situação sem acionar a polícia.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

"É o seguinte, ficamos de buscar uma moeda lá, quando nós chegamos lá deparamos que não tinha mais a moeda lá. Ele mostrou a filmagem de você entrando com uma sacola pequena, saindo com uma sacola grande. Só você entrou no apartamento, só você teve acesso a esse apartamento. Então nós quer resolver da melhor maneira. Nós não vai para a polícia porque nós é o crime, mas nós resolve do nosso jeito. Nós só quer o dinheiro de volta", continua o áudio.

De acordo com o processo, Denise também afirma ter recebido mensagens de áudio atribuídas à própria Deolane, acusando-a de ter pegado o dinheiro e cobrando a devolução da quantia.

A diarista ainda relata que seguranças ligados à influenciadora teriam ido até sua casa e revistado seu carro em busca do valor desaparecido.

Na época, Denise registrou boletim de ocorrência contra Deolane e Kayky e entregou às autoridades um pen drive com as gravações.

O conteúdo passou a circular publicamente em meio à repercussão da prisão de Deolane, detida na quinta-feira (21) em uma operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Deolane Bezerra

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