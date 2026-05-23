Áudio vazado em caso envolvendo Deolane cita 'dinheiro do crime' e ameaça ex-funcionária

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:58
A investigação envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra ganhou um novo desdobramento após a divulgação de um áudio atribuído a um suposto integrante do crime organizado. A gravação veio à tona nesta sexta-feira (22), durante uma live do jornalista Paulo Mathias, depois de ser divulgada pela jornalista Carla Albuquerque.
O material faz parte de um processo movido pela diarista Denise Rosane Bastos contra Deolane e o filho da influenciadora, Kayky, e revelado pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. Na ação, a ex-funcionária acusa ambos de calúnia e ameaça após o desaparecimento de uma quantia em dinheiro na residência do jovem.
Deolane com carrões
Segundo Denise, ela havia realizado uma faxina no imóvel quando recebeu uma ligação de Kayky questionando o paradeiro do valor desaparecido. A diarista afirma que negou qualquer envolvimento, mas passou a receber mensagens atribuídas à influenciadora e também a pessoas desconhecidas.
Em um dos áudios divulgados publicamente, um homem afirma que o dinheiro desaparecido teria ligação com o crime organizado.
"Você trabalha lá pro filho da Deolane lá, aí você fez um trabalho lá e eles trabalham com nós. Lava o dinheiro para nós aí, que é dinheiro do crime, o irmão do crime aí", diz um trecho da gravação.
Na sequência, o interlocutor faz ameaças veladas e afirma que o grupo resolveria a situação sem acionar a polícia.
Mansão de Deolane Bezerra
"É o seguinte, ficamos de buscar uma moeda lá, quando nós chegamos lá deparamos que não tinha mais a moeda lá. Ele mostrou a filmagem de você entrando com uma sacola pequena, saindo com uma sacola grande. Só você entrou no apartamento, só você teve acesso a esse apartamento. Então nós quer resolver da melhor maneira. Nós não vai para a polícia porque nós é o crime, mas nós resolve do nosso jeito. Nós só quer o dinheiro de volta", continua o áudio.
De acordo com o processo, Denise também afirma ter recebido mensagens de áudio atribuídas à própria Deolane, acusando-a de ter pegado o dinheiro e cobrando a devolução da quantia.
A diarista ainda relata que seguranças ligados à influenciadora teriam ido até sua casa e revistado seu carro em busca do valor desaparecido.
Na época, Denise registrou boletim de ocorrência contra Deolane e Kayky e entregou às autoridades um pen drive com as gravações.
O conteúdo passou a circular publicamente em meio à repercussão da prisão de Deolane, detida na quinta-feira (21) em uma operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).