ENTENDA

Áudio vazado em caso envolvendo Deolane cita 'dinheiro do crime' e ameaça ex-funcionária

Gravação atribuída a suposto integrante do crime organizado veio à tona após ação movida por diarista contra influenciadora e o filho

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:58

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

A investigação envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra ganhou um novo desdobramento após a divulgação de um áudio atribuído a um suposto integrante do crime organizado. A gravação veio à tona nesta sexta-feira (22), durante uma live do jornalista Paulo Mathias, depois de ser divulgada pela jornalista Carla Albuquerque.

O material faz parte de um processo movido pela diarista Denise Rosane Bastos contra Deolane e o filho da influenciadora, Kayky, e revelado pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. Na ação, a ex-funcionária acusa ambos de calúnia e ameaça após o desaparecimento de uma quantia em dinheiro na residência do jovem.

Deolane com carrões 1 de 18

Segundo Denise, ela havia realizado uma faxina no imóvel quando recebeu uma ligação de Kayky questionando o paradeiro do valor desaparecido. A diarista afirma que negou qualquer envolvimento, mas passou a receber mensagens atribuídas à influenciadora e também a pessoas desconhecidas.

Em um dos áudios divulgados publicamente, um homem afirma que o dinheiro desaparecido teria ligação com o crime organizado.

"Você trabalha lá pro filho da Deolane lá, aí você fez um trabalho lá e eles trabalham com nós. Lava o dinheiro para nós aí, que é dinheiro do crime, o irmão do crime aí", diz um trecho da gravação.

Na sequência, o interlocutor faz ameaças veladas e afirma que o grupo resolveria a situação sem acionar a polícia.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16

"É o seguinte, ficamos de buscar uma moeda lá, quando nós chegamos lá deparamos que não tinha mais a moeda lá. Ele mostrou a filmagem de você entrando com uma sacola pequena, saindo com uma sacola grande. Só você entrou no apartamento, só você teve acesso a esse apartamento. Então nós quer resolver da melhor maneira. Nós não vai para a polícia porque nós é o crime, mas nós resolve do nosso jeito. Nós só quer o dinheiro de volta", continua o áudio.

De acordo com o processo, Denise também afirma ter recebido mensagens de áudio atribuídas à própria Deolane, acusando-a de ter pegado o dinheiro e cobrando a devolução da quantia.

A diarista ainda relata que seguranças ligados à influenciadora teriam ido até sua casa e revistado seu carro em busca do valor desaparecido.

Na época, Denise registrou boletim de ocorrência contra Deolane e Kayky e entregou às autoridades um pen drive com as gravações.