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Cadillac de R$ 2 milhões, Mercedes e Range Rover: os carros de luxo apreendidos com Deolane

Influenciadora teve veículos recolhidos durante operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:20

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram

A operação que resultou na prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra também terminou com a apreensão de veículos de luxo avaliados em milhões de reais. Ao todo, 17 automóveis foram recolhidos durante a ação, sendo seis considerados de alto padrão.

Segundo as investigações, quatro dos carros estavam sob posse de Deolane no momento da operação. Os outros dois pertenciam ao contador Éverton de Souza, apontado pela polícia como operador financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os veículos apreendidos e levados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo, estavam modelos das marcas Cadillac, Mercedes-Benz, Land Rover e Jeep.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Um dos automóveis que mais chamou atenção foi um Cadillac Escalade, SUV de luxo frequentemente exibido por Deolane nas redes sociais. Quando mostrou o carro pela primeira vez, a influenciadora chegou a dizer que gostou do modelo após alugá-lo nos Estados Unidos por parecer "um carro de gangster".

Segundo a montadora Cadillac, um modelo 2026 do Escalade custa cerca de US$ 91 mil nos Estados Unidos, valor equivalente a aproximadamente R$ 456 mil na cotação atual, sem incluir impostos e taxas. Apesar de o veículo não ser vendido oficialmente no Brasil, lojas especializadas anunciam o SUV por até R$ 2,25 milhões.

Além do Cadillac, a polícia também apreendeu um Mercedes-Benz G63, um Range Rover e um Jeep Commander.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
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Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles

Durante a Operação Vérnix, investigadores ainda recolheram celulares, joias, relógios, computadores e cerca de R$ 50 mil em dinheiro.

A força-tarefa é conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público e apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC por meio de uma transportadora de valores de fachada no interior paulista.

Além de Deolane, mandados também foram cumpridos contra Marcos Willians Herbas Camacho, apontado como líder da facção criminosa, além de familiares dele. Como Marcola já está preso, ele passou a responder a uma nova ordem de prisão.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

Segundo as investigações, Deolane teria criado uma rede com 35 empresas de fachada registradas em um mesmo endereço na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo. A Polícia Civil afirma que encontrou mensagens sobre a influenciadora em celulares apreendidos em investigações anteriores envolvendo integrantes da facção.

O Ministério Público afirmou em comunicado que a influenciadora passou a ocupar "posição de destaque em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com integrantes do núcleo de comando da organização criminosa".

A defesa de Deolane afirma que ela é inocente.

Após passar por audiência de custódia, a influenciadora foi transferida da Penitenciária Feminina de Santana para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

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Tags:

Carros Deolane Bezerra

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