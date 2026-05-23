FESTA DE 50 ANOS

Bolo de Ticiane Pinheiro foi feito por confeiteira que já cobrou R$ 58 mil de Virginia e Zé Felipe

Com 1,40 metro de altura e inspiração nas discotecas dos anos 1980, criação virou um dos destaques da festa de 50 anos da apresentadora

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:40

Bolo de aniversário de Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

O bolo da festa de 50 anos da apresentadora Ticiane Pinheiro chamou atenção pelo tamanho, pelos detalhes luxuosos e pela estética inspirada no universo disco. A criação foi assinada pela confeiteira Mariana Junqueira, conhecida no mercado de festas de famosos e responsável por um bolo de R$ 58 mil feito para a festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Com 1,40 metro de altura, o bolo da comemoração de Ticiane trouxe acabamento em prata e dourado, globos espelhados e referências diretas às discotecas dos anos 1980. O visual maximalista acompanhou a proposta da festa, realizada em São Paulo para cerca de 300 convidados.

Doces e bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 10

Além do bolo, a comemoração contou com túnel de LED, pista iluminada, banca cenográfica com capas de revista estreladas pela apresentadora e shows especiais.

O doce também recebeu atenção especial na escolha dos sabores. A estrutura foi feita com massa de chocolate meio amargo e recheio de praliné de amêndoas, combinação pensada para unir sofisticação e sustentação para a peça de grande porte.

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 38

Mariana Junqueira já se tornou referência entre celebridades quando o assunto é bolos luxuosos e cenográficos. Em 2023, ela viralizou nas redes sociais após assinar o bolo de 1,60 metro do aniversário de Maria Flor. Na época, o assunto chegou a ser comentado por Ana Maria Braga no programa Mais Você.

A confeiteira também já criou produções para nomes como Faustão, Silvio Santos, Neymar, Tiago Leifert, Karina Bacchi e Fernanda Vasconcellos.

A festa de Ticiane reuniu diversos famosos e membros da família Justus. Entre os convidados estavam Ana Paula Siebert, atual mulher de Roberto Justus, além de Fabiana Justus, Wanessa Camargo, Fábio Porchat, Marcos Mion, Vera Viel e Tom Cavalcante.

Decoração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 22