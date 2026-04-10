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MP de Lula injeta R$ 200 milhões e 'dinheiro do Tigrinho' na PF para fiscalizar setor

Mudança na lei redireciona receitas de loterias e apostas esportivas para fortalecer o Funapol; entenda como será o repasse escalonado até 2028.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:59

Polícia Federal
MP de Lula injeta R$ 200 milhões na PF para fiscalizar setor das Bets Crédito: Arquivo Agência Brasil

As apostas esportivas deixaram de ser apenas um fenômeno de consumo para se tornarem o motor de investimento da Polícia Federal. O governo federal autorizou o repasse de até R$ 200 milhões extras para o fundo da PF através da Medida Provisória 1.348/2026, publicada na última segunda-feira (6).

Na prática, a medida foca no combate direto a crimes financeiros e na integridade do esporte nacional.

Divisão de receitas e impacto social

A nova regra de partilha, que altera leis de 1997 e 2018, define que o Funapol receberá uma fatia progressiva da arrecadação bruta das "bets". Essa verba será retirada de setores como assistência e previdência social, uma manobra orçamentária que visa dar prioridade à segurança pública no monitoramento do mercado de jogos.

Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores

Bets investigadas têm propaganda na internet e usam imagem por Reprodução
Bets investigadas têm propaganda na internet e usam imagem por Reprodução
Bets investigadas têm propaganda na internet e usam imagem por Reprodução
Bets investigadas têm propaganda na internet e usam imagem por Reprodução
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Bets investigadas têm propaganda na internet e usam imagem por Reprodução

O repasse atingirá seu ápice em 2028, quando 3% de tudo o que for arrecadado brutos irá direto para a corporação.

Esse investimento busca equipar a PF contra a complexidade dos crimes digitais. O foco não é apenas a banca de apostas em si, mas as organizações que utilizam o sistema para lavagem de capitais.

O montante de R$ 200 milhões representa uma virada de chave no orçamento da segurança, superando largamente os valores irrisórios investidos no fundo no último ano.

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Prazo no Congresso

Por se tratar de uma Medida Provisória, as novas regras já estão em vigor, mas precisam do aval dos parlamentares em até quatro meses para não perderem a validade.

Se aprovada, a norma consolida a alteração na Lei 13.756/18, que hoje disciplina como o dinheiro da segurança pública é distribuído no Brasil.

Além do reforço operacional, o texto prevê melhorias nas condições de trabalho e ressarcimento de saúde para os agentes das forças federais.

Tags:

Brasil Polícia Federal Aposta Casa de Apostas Politica

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