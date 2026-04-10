POLÍTICA

MP de Lula injeta R$ 200 milhões e 'dinheiro do Tigrinho' na PF para fiscalizar setor

Mudança na lei redireciona receitas de loterias e apostas esportivas para fortalecer o Funapol; entenda como será o repasse escalonado até 2028.

Matheus Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:59

MP de Lula injeta R$ 200 milhões na PF para fiscalizar setor das Bets Crédito: Arquivo Agência Brasil

As apostas esportivas deixaram de ser apenas um fenômeno de consumo para se tornarem o motor de investimento da Polícia Federal. O governo federal autorizou o repasse de até R$ 200 milhões extras para o fundo da PF através da Medida Provisória 1.348/2026, publicada na última segunda-feira (6).

Na prática, a medida foca no combate direto a crimes financeiros e na integridade do esporte nacional.

Divisão de receitas e impacto social

A nova regra de partilha, que altera leis de 1997 e 2018, define que o Funapol receberá uma fatia progressiva da arrecadação bruta das "bets". Essa verba será retirada de setores como assistência e previdência social, uma manobra orçamentária que visa dar prioridade à segurança pública no monitoramento do mercado de jogos.

Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores 1 de 4

O repasse atingirá seu ápice em 2028, quando 3% de tudo o que for arrecadado brutos irá direto para a corporação.

Esse investimento busca equipar a PF contra a complexidade dos crimes digitais. O foco não é apenas a banca de apostas em si, mas as organizações que utilizam o sistema para lavagem de capitais.

O montante de R$ 200 milhões representa uma virada de chave no orçamento da segurança, superando largamente os valores irrisórios investidos no fundo no último ano.

Prazo no Congresso

Por se tratar de uma Medida Provisória, as novas regras já estão em vigor, mas precisam do aval dos parlamentares em até quatro meses para não perderem a validade.

Se aprovada, a norma consolida a alteração na Lei 13.756/18, que hoje disciplina como o dinheiro da segurança pública é distribuído no Brasil.