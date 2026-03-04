PERDEU TUDO

Servidor público é preso após desviar R$ 156 mil de conta bancária do próprio tio no interior do estado

Investigação aponta que suspeito usou aplicativo de banco para zerar economias do agricultor de 66 anos

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:42

Polícia Civil atua em operação Crédito: Divulgação/SSP

Um servidor público do município de Ubaitaba, no sul da Bahia, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (3), acusado de furtar R$156 mil de seu tio, um agricultor de 66 anos. O homem, que confessou o crime após ser detido pela Delegacia Territorial (DT), é investigado por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, agravado pelo fato de a vítima ser idosa.

De acordo com o inquérito, o servidor aproveitou a relação de parentesco para obter as credenciais bancárias do tio. Com os dados em mãos, ele instalou o aplicativo do banco em seu próprio celular, passando a administrar a conta da vítima sem o seu consentimento.

A fraude permitiu que o suspeito realizasse dezenas de transferências via PIX. A análise técnica dos extratos bancários revelou que os desvios ocorreram de forma contínua entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, período em que a reserva financeira do agricultor foi completamente zerada.

A investigação detalhou que o montante de R$156 mil não foi investido ou guardado, mas dissipado rapidamente. O suspeito utilizou os valores em diversas modalidades de apostas esportivas online, além de realizar repasses de dinheiro a terceiros e pagamentos a agiotas.

Após a confissão e o cumprimento do mandado de prisão, o servidor foi submetido a exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça. Devido à natureza do crime, praticado contra pessoa idosa e em contexto de continuidade delitiva (várias vezes ao longo de meses), a pena pode ser ampliada.