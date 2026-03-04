Servidor público é preso após desviar R$ 156 mil de conta bancária do próprio tio no interior do estado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:42
Um servidor público do município de Ubaitaba, no sul da Bahia, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (3), acusado de furtar R$156 mil de seu tio, um agricultor de 66 anos. O homem, que confessou o crime após ser detido pela Delegacia Territorial (DT), é investigado por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, agravado pelo fato de a vítima ser idosa.
De acordo com o inquérito, o servidor aproveitou a relação de parentesco para obter as credenciais bancárias do tio. Com os dados em mãos, ele instalou o aplicativo do banco em seu próprio celular, passando a administrar a conta da vítima sem o seu consentimento.
A fraude permitiu que o suspeito realizasse dezenas de transferências via PIX. A análise técnica dos extratos bancários revelou que os desvios ocorreram de forma contínua entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, período em que a reserva financeira do agricultor foi completamente zerada.
A investigação detalhou que o montante de R$156 mil não foi investido ou guardado, mas dissipado rapidamente. O suspeito utilizou os valores em diversas modalidades de apostas esportivas online, além de realizar repasses de dinheiro a terceiros e pagamentos a agiotas.
Após a confissão e o cumprimento do mandado de prisão, o servidor foi submetido a exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça. Devido à natureza do crime, praticado contra pessoa idosa e em contexto de continuidade delitiva (várias vezes ao longo de meses), a pena pode ser ampliada.
A prefeitura de Ubaitaba ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação administrativa do servidor ou sobre um possível processo de exoneração em decorrência da prisão.