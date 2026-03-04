SALVADOR

Antigo Centro de Convenções deve ser demolido em até oito meses

Edital de leilão do terreno foi publicado nesta quarta-feira (4); CCB está fechado há 11 anos

Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:11

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Quem arrematar o leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), em Salvador, terá prazo de oito meses para demolir o imóvel, que está fechado há 11 anos. Esta é uma das regras previstas no edital de venda, publicado nesta quarta-feira (4) pela Secretaria de Administração da Bahia (Saeb). O lance mínimo para os interessados é de R$ 141,3 milhões.

De acordo com Rodrigo Pimentel, secretário de Administração, o preço para o desmonte da estrutura é considerado alto. "O arrematante tem a obrigação de desmontar aquele prédio, que é bastante complexo, em até oito meses. O valor desse desmonte, que é alto, vai ser abatido do valor arrematado", explica.

O pregão será realizado no dia 26 de março, de forma híbrida (presencial e eletrônica). O arrematante será aquele que oferecer o maior valor pelo imóvel. O montante poderá ser pago em dez parcelas mensais, com entrada de 5% à vista.

A divulgação do edital de venda acontece cinco anos após a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) autorizar a venda do terreno. Ao longo desse período, o imóvel acumula invasões, furtos e vandalismo.

Rodrigo Pimentel espera que o valor mínimo dos lances seja superado. O secretário afirma que construtoras já teriam demonstrado interesse em comprar o terreno. Além da demolição do imóvel, o novo dono terá como obrigação respeitar a área de preservação ambiental de 71 mil m² que integra o terreno.

"Nós consideramos um imóvel estratégico porque está numa região movimentada, perto do Centro de Convenções municipal, da Arena Multiuso, e já temos algumas empresas e compradoras do ramo de construção civil interessadas", afirma o secretário. Segundo ele, 65% do terreno pertence ao Estado e, o restante, à Prefeitura de Salvador.

Abandono

O antigo Centro de Convenções da Bahia foi fechado em 2015. No ano seguinte, parte do prédio desabou, ferindo três pessoas. Na época, o Governo da Bahia anunciou que o centro seria demolido, mas o empreendimento foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

O local ficou, durante anos, envolvido na disputa judicial entre o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa. Até que em setembro de 2025, o TRT cancelou o arresto e a penhora do imóvel, após um acordo.

Mesmo fora da disputa judicial, o terreno segue abandonado. Rachaduras, janelas quebradas e ferrugens são visíveis no espaço que já abrigou importantes eventos nacionais e internacionais. Entre eles, a 12º edição do Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2010. Hoje, o espaço é alvo de furtos, além de servir como rota de fuga para criminosos, segundo denúncias de moradores.

O leilão

O pregão será iniciado às 10h do dia 26 de março, mas os participantes credenciados poderão ofertar lances antecipadamente pelo site do leiloeiro, entre os dias 6 e 26 de março.

No momento da arrematação, o vencedor deverá realizar o pagamento de 5% sobre o valor do lance, a título de sinal, por meio de depósito ou transferência bancária. Também deverá pagar a comissão do leiloeiro, no valor equivalente a 1,5% do valor da arrematação do lote.

No caso da opção de pagamento à vista do imóvel, o licitante vencedor terá o prazo máximo de 24 horas para fazer a quitação integral, por depósito ou transferência bancária na conta do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev).