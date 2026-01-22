Acesse sua conta
Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Corpo de Bombeiros foi acionado ao amanhecer após relatos de fogo em entulho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:12

Fumaça foi registrada por moradores de prédios vizinhos Crédito: Reprodução

Moradores do bairro do Stiep, em Salvador, acordaram assustados na manhã desta quinta-feira (22) ao perceberem um grande volume de fumaça saindo do antigo Centro de Convenções. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h, após relatos de que haveria um incêndio em lixo nas proximidades do prédio.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o foco do incêndio estava na parte interna do imóvel e em um dos pavimentos superiores da estrutura. Os bombeiros atuaram para conter o fogo e evitar que ele se espalhasse por outras áreas do prédio. Até o momento, não há registro de feridos.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado pela queima de materiais acumulados no interior do imóvel. O antigo Centro de Convenções apresenta diversas áreas sem manutenção, além de grande quantidade de lixo e entulho espalhados por diferentes setores da estrutura.

Sem receber grandes eventos há anos, o equipamento foi interditado em maio de 2015, após a constatação da ausência de projetos atualizados, falta de equipamentos de combate a incêndio e pânico, além de problemas estruturais e de manutenção predial.

Moradores da região relatam que o prédio é alvo constante de invasões, principalmente por pessoas em situação de rua, que entram para se abrigar ou retirar materiais. Também há queixas frequentes sobre pequenos focos de incêndio no interior do imóvel, uso de fogo para preparo de alimentos e queima de objetos, o que representa risco para quem vive e circula nas imediações.

Tags:

Salvador Incêndio Centro de Convenções

