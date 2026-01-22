SUSTO

Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Corpo de Bombeiros foi acionado ao amanhecer após relatos de fogo em entulho

Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:12

Fumaça foi registrada por moradores de prédios vizinhos Crédito: Reprodução

Moradores do bairro do Stiep, em Salvador, acordaram assustados na manhã desta quinta-feira (22) ao perceberem um grande volume de fumaça saindo do antigo Centro de Convenções. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h, após relatos de que haveria um incêndio em lixo nas proximidades do prédio.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o foco do incêndio estava na parte interna do imóvel e em um dos pavimentos superiores da estrutura. Os bombeiros atuaram para conter o fogo e evitar que ele se espalhasse por outras áreas do prédio. Até o momento, não há registro de feridos.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado pela queima de materiais acumulados no interior do imóvel. O antigo Centro de Convenções apresenta diversas áreas sem manutenção, além de grande quantidade de lixo e entulho espalhados por diferentes setores da estrutura.

Sem receber grandes eventos há anos, o equipamento foi interditado em maio de 2015, após a constatação da ausência de projetos atualizados, falta de equipamentos de combate a incêndio e pânico, além de problemas estruturais e de manutenção predial.