Festival de Verão Salvador terá Casa Creators com ex-BBBs; veja quem vai estar presente

Ações ainda vão contar com o TIM Music Studio, o Desafio do TIMBAL e o TIM Block Pin

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 05:30

Festival de Verão voltou ao Parque de Exposições em 2023
O Festival de Verão vai contar com um studio de criação de conteúdo e convidados ex-BBBs Crédito: Esperança Gadelha/Divulgação

Não é só de música que vive um evento do porte do Festival de Verão. Além dos artistas que se apresentam nos palcos da festa, outras atrações prometem conquistar o público que vai conferir o projeto neste sábado (24) e domingo (25), no Wet Eventos, na Avenida Paralela.

A primeira delas é a Casa Creators, um estúdio profissional de produção de conteúdo para redes sociais que vai ser montado no evento. Lá, vai ser possível contar com o suporte profissional para ajudar nas criações do público para as redes, além de workshops de influenciadores em um squad liderado por Pedro Bonvivant e Julia Alvarenga.

E para aumentar ainda mais o engajamento, o espaço vai fazer uma conexão com a casa mais vigiada do país: o Big Brother Brasil (BBB). Vão ter cenários inspirados no Confessionário e no Big Fone, além da presença de convidados especiais que conhecem bem o programa: os ex-BBBs.

Confira os nomes já confirmados: 

A ação vai ser realizada pela TIM, que além de patrocinar o BBB, também é a patrocinadora master do Festival de Verão. “Estamos pelo quarto ano no Festival, mas – dessa vez – também estreamos como patrocinadores do BBB. Então, foi natural juntar esses dois grandes projetos da TIM. Queremos levar a atmosfera do programa para dentro do evento, com ativações na Casa Creators e um squad de ex-BBBs e celebridades ligadas ao reality marcando presença nas nossas ações”, revela Marcos Lacerda, vice- presidente de Marca e Comunicação da TIM Brasil.

A conexão com as redes não para por aí. O estande super tecnológico também vai abrigar o TIM Music Studio, uma ativação que utiliza Inteligência Artificial para reunir vozes em um karaokê embalado por hits como “Eva”, “Evidências”, “País Tropical”, “Já sei namorar” e “Canto da Cidade”.

E quem acompanha os memes e os vídeos virais, com certeza, já conhece o desafio de acertar a batida na música “I Will Always Love You”, da cantora Whitney Houston. Na Casa Creators, a brincadeira ganhou uma roupagem baiana e se transformou no Desafio do TIMBAL, um jogo que utiliza sensores de precisão para “gamificar” a batida de “Faraó”, cantada por Ivete Sangalo, embaixadora da TIM. Marcos Lacerda destaca que as ativações da empresa buscam “usar para criar experiências imersivas e "gamificadas" que conectem a inovação à cultura local”.

E para que tudo isso funcione, o sinal precisa corresponder ao tamanho do evento. Marcos explica que a infraestrutura na arena do festival vai contar com seis antenas adicionais a mais que nas edições anteriores. “A TIM é sempre reconhecida por oferecer conexão plena em grandes eventos. No Festival do ano passado, por exemplo, nossos clientes trafegaram 5,7 terabytes nos dois dias de shows, volume equivalente a assistir vídeos online por mais de 700 dias ininterruptos. Este ano, reforçamos a infraestrutura com seis antenas adicionais e acreditamos que mais de 50% do tráfego de dados passe pela rede 5G, permitindo que o público crie e compartilhe conteúdo em tempo real sem interrupções”, acrescenta.

Segurança

Para esquentar o público para o que vai acontecer no final de semana, a empresa vai fazer uma ação nesta sexta-feira (23), no Salvador Shopping. No dia, será distribuído o TIM Block Pin. A ferramenta, que foi lançada como um experimento na edição passada do Festival de Verão, é um broche que funciona conectado por Bluetooth a um app gratuito.

Após o usuário parear com o smartphone (Android ou iOS), o aparelho é bloqueado automaticamente e um alarme soa nos dois dispositivos caso se afastem cerca de 10 metros, oferecendo uma camada extra de segurança contra roubo ou perda. Quem for ao shopping na sexta, além de ganhar o brinde, também vai poder conhecer a ex-BBB Isabelle Nogueira, que participa da ação.

“Perder o smartphone é uma grande dor de cabeça, que junta o prejuízo financeiro com a insegurança de ter os dados expostos. A ideia surgiu com o intuito de minimizar esse impacto negativo, trazendo uma solução simples que ajuda a evitar golpes e reduz prejuízos”, conta Marcos Lacerda.

