Festival de Verão inicia vendas de ingressos; veja preços e onde comprar

Pré-venda para clientes do Banco do Brasil acontece de 23 a 25 de setembro; público em geral poderá garantir entradas a partir do dia 26

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:24

Festival de Verão Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador abre a pré-venda dos ingressos para sua 25ª edição na próxima terça-feira (23). Exclusiva para clientes Cartão BB Visa, a fase promocional vai até o dia 25, enquanto a venda geral começa na sexta-feira (26) – confira os detalhes no serviço abaixo. Marcado para os dias 24 e 25 de janeiro de 2026, o evento estreia sua nova casa — a Arena FV, no Wet Eventos, que promete uma experiência mais confortável e integrada, com infraestrutura aprimorada para público, artistas e marcas.

Com capacidade para 25 mil pessoas por dia, a próxima edição reúne nomes consagrados e novas vozes da música brasileira, com shows de Rachel Reis com participação de Márcio Victor; Ney Matogrosso; “Dominguinho” com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho; Caetano Veloso; Ivete Sangalo; Carlinhos Brown; Teto convida WIU; Luísa Sonza; Léo Santana; Wesley Safadão com Elba Ramalho; Péricles; Belo.

AS ATRAÇÕES

Sábado: ícones e novas gerações

No sábado, o evento recebe o aguardado projeto “Dominguinho”, idealizado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, em sua primeira apresentação em Salvador. O espetáculo presta homenagem a Dominguinhos, unindo a força do forró tradicional com arranjos contemporâneos e celebrando a herança do sanfoneiro em diálogo com a nova geração.

A primeira noite também traz o timbre inconfundível de Ney Matogrosso, um dos maiores intérpretes da música brasileira, cuja trajetória é marcada pela ousadia cênica, a voz singular e a capacidade de atravessar gerações sem perder a força criativa. Em um momento de enorme visibilidade, impulsionada pelo sucesso de bilheteria da cinebiografia “Homem com H”, o cantor retorna aos palcos com ainda mais vigor, reafirmando sua relevância e atualidade na cena cultural brasileira.

Com seis décadas de carreira, Caetano Veloso reforça o diálogo geracional, mantendo viva a tradição da MPB enquanto se reinventa constantemente. No palco do FV, ele confirma seu papel central na cena musical, influenciando novas gerações e mostrando que sua criatividade e relevância continuam intactas.

A energia baiana de Ivete Sangalo — que transformou o axé em linguagem universal e tem no Festival de Verão o seu palco mais emblemático, participando de todas as 25 edições do evento — amplia ainda mais a potência dessa noite. Ainda no sábado, o púbico poderá conferir Rachel Reis em show com participação de Márcio Victor, encontro que une frescor e tradição da música baiana, e Carlinhos Brown, que encerra a noite com sua força percussiva e inventividade.

Domingo: celebração do samba, pagode e forró

No domingo, a programação mantém o equilíbrio entre tradição, juventude e estilos musicais diversos. O cantor Péricles, herdeiro do samba romântico e dono de uma das vozes mais marcantes do gênero, se apresenta com a emoção que o caracteriza, enquanto o fenômeno do pagode baiano Léo Santana apresenta sua energia contagiante e a força do entretenimento popular.

A noite também será marcada pela potência feminina de Luísa Sonza, um dos maiores nomes do pop nacional na atualidade. Dona de uma carreira em ascensão meteórica e de apresentações sempre performáticas, a gaúcha desembarca em Salvador com um show que combina grandes sucessos, coreografias elaboradas e sua presença de palco eletrizante.

Outro destaque será o explosivo encontro do trap nordestino: o baiano Teto convida o cearense WIU para uma apresentação que celebra a força e a criatividade da cena urbana da região, reforçando a expansão e a relevância do gênero no país.

A noite de encerramento traz ainda o sempre eletrizante Wesley Safadão, que convida Elba Ramalho para um show exclusivo numa grande homenagem ao Forró Brasileiro — uma narrativa que enaltece um dos gêneros mais populares do país.

O púbico poderá ainda conferir uma apresentação inédita de Belo, uma das maiores vozes do pagode romântico, em um show especialmente desenvolvido para o Festival de Verão.

Serviço

Festival de Verão Salvador 2026

Datas: 24 e 25 de janeiro de 2026

Local: Arena FV – Wet Eventos

Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA

Classificação etária: 16 anos

Abertura dos portões: 15h

Início dos shows: 16h

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 24 de janeiro

* Rachel Reis com participação de Márcio Victor

* Ney Matogrosso

* “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

* Caetano Veloso

* Ivete Sangalo

* Carlinhos Brown

Domingo, 25 de janeiro

* Teto convida WIU

* Luísa Sonza

* Léo Santana

* Wesley Safadão com Elba Ramalho

* Péricles

* Belo

SERVIÇO

Setores: Arena e Camarote

Capacidade: Arena – 15 mil pessoas / Camarote – 10 mil pessoas

Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária, Camarote

Pré-venda Cartão BB Visa (23 a 25/09):

* Parcelamento em até 6x

* 40% de desconto no ingresso Arena Inteira

* Limite: até 2 ingressos por CPF na pré-venda

Venda geral (a partir de 26/09):

* Parcelamento em até 4x

* Limite: até 4 ingressos por CPF

PREÇOS DOS INGRESSOS

Sábado ou domingo

* Arena Inteira – Pré-venda BB: R$ 130,00

* Arena Meia – Pré-venda BB: R$ 65,00

* Arena Solidária – Pré-venda BB: R$ 85,00

* Camarote – Pré-venda BB: R$ 230,00

Passaporte (sábado e domingo)

* Passaporte Arena Inteira – Pré-venda BB: R$ 234,00

* Passaporte Arena Meia – Pré-venda BB: R$ 117,00

* Passaporte Arena Solidária – Pré-venda BB: R$ 153,00

* Passaporte Camarote – Pré-venda BB: R$ 414,00

Canais de venda:

Online: Sympla (link em breve)

Pontos físicos:

* Bora Ticket – Shopping da Bahia

* Pida – Shopping Salvador

* Pida – Shopping Paralela

* Pida – Shopping Piedade

* Pida – Salvador Norte Shopping