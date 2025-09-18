Festival de Verão inicia vendas de ingressos; veja preços e onde comprar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:24
O Festival de Verão Salvador abre a pré-venda dos ingressos para sua 25ª edição na próxima terça-feira (23). Exclusiva para clientes Cartão BB Visa, a fase promocional vai até o dia 25, enquanto a venda geral começa na sexta-feira (26) – confira os detalhes no serviço abaixo. Marcado para os dias 24 e 25 de janeiro de 2026, o evento estreia sua nova casa — a Arena FV, no Wet Eventos, que promete uma experiência mais confortável e integrada, com infraestrutura aprimorada para público, artistas e marcas.
Com capacidade para 25 mil pessoas por dia, a próxima edição reúne nomes consagrados e novas vozes da música brasileira, com shows de Rachel Reis com participação de Márcio Victor; Ney Matogrosso; “Dominguinho” com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho; Caetano Veloso; Ivete Sangalo; Carlinhos Brown; Teto convida WIU; Luísa Sonza; Léo Santana; Wesley Safadão com Elba Ramalho; Péricles; Belo.
AS ATRAÇÕES
Sábado: ícones e novas gerações
No sábado, o evento recebe o aguardado projeto “Dominguinho”, idealizado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, em sua primeira apresentação em Salvador. O espetáculo presta homenagem a Dominguinhos, unindo a força do forró tradicional com arranjos contemporâneos e celebrando a herança do sanfoneiro em diálogo com a nova geração.
A primeira noite também traz o timbre inconfundível de Ney Matogrosso, um dos maiores intérpretes da música brasileira, cuja trajetória é marcada pela ousadia cênica, a voz singular e a capacidade de atravessar gerações sem perder a força criativa. Em um momento de enorme visibilidade, impulsionada pelo sucesso de bilheteria da cinebiografia “Homem com H”, o cantor retorna aos palcos com ainda mais vigor, reafirmando sua relevância e atualidade na cena cultural brasileira.
Com seis décadas de carreira, Caetano Veloso reforça o diálogo geracional, mantendo viva a tradição da MPB enquanto se reinventa constantemente. No palco do FV, ele confirma seu papel central na cena musical, influenciando novas gerações e mostrando que sua criatividade e relevância continuam intactas.
A energia baiana de Ivete Sangalo — que transformou o axé em linguagem universal e tem no Festival de Verão o seu palco mais emblemático, participando de todas as 25 edições do evento — amplia ainda mais a potência dessa noite. Ainda no sábado, o púbico poderá conferir Rachel Reis em show com participação de Márcio Victor, encontro que une frescor e tradição da música baiana, e Carlinhos Brown, que encerra a noite com sua força percussiva e inventividade.
Domingo: celebração do samba, pagode e forró
No domingo, a programação mantém o equilíbrio entre tradição, juventude e estilos musicais diversos. O cantor Péricles, herdeiro do samba romântico e dono de uma das vozes mais marcantes do gênero, se apresenta com a emoção que o caracteriza, enquanto o fenômeno do pagode baiano Léo Santana apresenta sua energia contagiante e a força do entretenimento popular.
A noite também será marcada pela potência feminina de Luísa Sonza, um dos maiores nomes do pop nacional na atualidade. Dona de uma carreira em ascensão meteórica e de apresentações sempre performáticas, a gaúcha desembarca em Salvador com um show que combina grandes sucessos, coreografias elaboradas e sua presença de palco eletrizante.
Outro destaque será o explosivo encontro do trap nordestino: o baiano Teto convida o cearense WIU para uma apresentação que celebra a força e a criatividade da cena urbana da região, reforçando a expansão e a relevância do gênero no país.
A noite de encerramento traz ainda o sempre eletrizante Wesley Safadão, que convida Elba Ramalho para um show exclusivo numa grande homenagem ao Forró Brasileiro — uma narrativa que enaltece um dos gêneros mais populares do país.
O púbico poderá ainda conferir uma apresentação inédita de Belo, uma das maiores vozes do pagode romântico, em um show especialmente desenvolvido para o Festival de Verão.
Serviço
Festival de Verão Salvador 2026
Datas: 24 e 25 de janeiro de 2026
Local: Arena FV – Wet Eventos
Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA
Classificação etária: 16 anos
Abertura dos portões: 15h
Início dos shows: 16h
PROGRAMAÇÃO
Sábado, 24 de janeiro
* Rachel Reis com participação de Márcio Victor
* Ney Matogrosso
* “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
* Caetano Veloso
* Ivete Sangalo
* Carlinhos Brown
Domingo, 25 de janeiro
* Teto convida WIU
* Luísa Sonza
* Léo Santana
* Wesley Safadão com Elba Ramalho
* Péricles
* Belo
SERVIÇO
Setores: Arena e Camarote
Capacidade: Arena – 15 mil pessoas / Camarote – 10 mil pessoas
Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária, Camarote
Pré-venda Cartão BB Visa (23 a 25/09):
* Parcelamento em até 6x
* 40% de desconto no ingresso Arena Inteira
* Limite: até 2 ingressos por CPF na pré-venda
Venda geral (a partir de 26/09):
* Parcelamento em até 4x
* Limite: até 4 ingressos por CPF
PREÇOS DOS INGRESSOS
Sábado ou domingo
* Arena Inteira – Pré-venda BB: R$ 130,00
* Arena Meia – Pré-venda BB: R$ 65,00
* Arena Solidária – Pré-venda BB: R$ 85,00
* Camarote – Pré-venda BB: R$ 230,00
Passaporte (sábado e domingo)
* Passaporte Arena Inteira – Pré-venda BB: R$ 234,00
* Passaporte Arena Meia – Pré-venda BB: R$ 117,00
* Passaporte Arena Solidária – Pré-venda BB: R$ 153,00
* Passaporte Camarote – Pré-venda BB: R$ 414,00
Canais de venda:
Online: Sympla (link em breve)
Pontos físicos:
* Bora Ticket – Shopping da Bahia
* Pida – Shopping Salvador
* Pida – Shopping Paralela
* Pida – Shopping Piedade
* Pida – Salvador Norte Shopping
Dados obrigatórios para compra: Nome, e-mail, cidade/estado, data de nascimento e CPF