Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

PMs e suspeitos trocaram tiros

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:40

Tiroteio aconteceu na Avenida Bonocô
Tiroteio aconteceu na Avenida Bonocô

Dois homens morreram e outro ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares, na manhã desta quinta-feira (18), na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, em Salvador. A via estava com grande fluxo de veículos no momento do confronto, o que causou congestionamento e assustou pedestres. Nenhum policial se feriu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão Apolo faziam patrulhamento quando identificaram um carro com três ocupantes em atitude suspeita. Ao tentar realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. Houve reação, e os três homens acabaram baleados. Eles foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Dois morreram na unidade de saúde e o terceiro passou por cirurgia.

Com os suspeitos, os militares apreenderam três revólveres calibre 38, munições deflagradas, picotadas e intactas, além de um bloqueador de sinal de GPS-  dispositivo usado em roubos de veículos e cargas - e o carro em que estavam. De acordo com a PM, parte do material já havia sido utilizado em crimes recentes, registrados por câmeras de segurança em bairros como Stella Maris, Praia do Flamengo e também em Lauro de Freitas.

Ainda segundo a corporação, dois dos homens possuíam antecedentes por roubo de veículos, roubo de cargas, estelionato e furto. As informações e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas medidas cabíveis.

Armamento apreendido
Armamento apreendido

Operação

Também nesta quinta, uma operação policial resultou na morte de três suspeitos e na prisão de 14 pessoas envolvidas com tráfico de drogas, homicídios e confrontos armados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Entre os mortos está Tiago de Jesus Anjos, conhecido como "Baiana", apontado como chefe do tráfico na região chamada "Planeta dos Macacos". Durante a ação, um dos suspeitos fez sua companheira e uma bebê reféns em uma casa no bairro de São Cristóvão, mas elas foram resgatadas sem ferimentos. Também foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, reforçando a desarticulação do grupo criminoso.

Os mortos foram identificados como Alessandro Pereira dos Santos, Tiago da Cruz e Tiago de Jesus Anjos. O último, mais conhecido como "Baiana", é apontado como chefe do tráfico de drogas da localidade "Planeta dos Macacos".

