POLÊMICA

Bruno Reis alfineta Jerônimo e garante cachês de artistas: 'Recebe antecipado ou na semana seguinte'

Prefeito de Salvador anunciou atrações do Festival Virada nesta quinta-feira (18)

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:43

Atrações do Virada Salvador são divulgadas Crédito: Valter Pontes /Secom PMS

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) alfinetou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao garantir o pagamento dos cachês dos artistas que vão se apresentar no Festival Virada Salvador 2026. Durante o lançamento das atrações do evento, nesta quinta-feira (18), o prefeito ressaltou que os valores são repassados com rapidez pela gestão municipal.

“Esses artistas aqui não estão esperando dois anos pra receber, não. Ou recebe antecipado, ou recebe na semana seguinte, pela capacidade que a prefeitura tem e pela organização que nós temos. Nosso chefe da Casa Civil sabe que o prefeito briga por cada real”, afirmou Bruno, sem citar diretamente o governador, em coletiva de imprensa realizada no Hotel Wish, em Salvador. A fala foi aplaudida pelo público, que também reagiu com risadas da declaração do prefeito.

Na semana passada, uma reportagem do CORREIO revelou que artistas contratados pelo Governo do Estado, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), não foram pagos por shows realizados antes da pandemia. Um único artista, Genàrd Melo, recebeu calote de R$ 200 mil por seis shows que apresentou.

Um dia antes da publicação do CORREIO, a troca de comando na Sufotur foi anunciada. A superintendência está agora sob o comando de Gustavo Stelitano Lira Gonçalves, que era assistente do Quadro Especial da Casa Civil, lotado no gabinete do governador. Stelitano ocupará o lugar de Ângela Fucs, que estava como superintendente desde a saída de Medrado. A superintendência não se manifestou sobre as denúncias apresentadas pela reportagem.

Nesta quinta-feira (18), o cantor Genàrd Melo foi mais uma vez até a Sufotur para tentar ser ouvido pelo superintendente, mas não obteve sucesso. "Eles não me atenderam. O secretário disse que se eu quiser ser ouvido, tenho que enviar um e-mail, para passar por uma triagem, para saber se serei atendido. Isso eu já fiz inúmeras vezes. Aí eu pergunto: até quando vamos ter que esperar?", desabafou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Virada Salvador

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 na manhã desta quinta-feira (18), durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

“Lançamos essa programação agora para garantir que o soteropolitano fique em nossa cidade no Réveillon, não se programe para viajar para outros lugares. É para que toda a Bahia possa vir para nossa cidade. Também tem o propósito de divulgar esta grave para o Brasil, para o mundo, para atrair turistas dos quatro cantos do Brasil e de diversos lugares do mundo”, diz o prefeito Bruno Reis.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.