PLANETA DOS MACACOS

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS

Além de quatro mortos, operação teve 14 presos

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:41

Polícia no Planeta dos Macacos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quatro suspeitos foram mortos em troca de tiros com policiais e 14 foram presos nesta quinta-feira (18), durante a Operação Réprobos, que acontece para combater um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas e confrontos armados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto, na capital baiana. De acordo com a TV Bahia, o primeiro suspeito foi identificado como Alessandro Pereira dos Santos, conhecido como "Mangue", que entrou em confronto com policiais em Lauro de Freitas e não resistiu aos ferimentos.

Outro morto foi Tiago de Jesus Anjos, o "Baiana", apontado como chefe do tráfico da localidade conhecida como "Planeta dos Macacos". O terceiro foi identificado como Tiago da Cruz, apelidado de "O Babão". O nome do quarto suspeito morto ainda não foi divulgado.

Entre os presos, um homem fez a esposa e a filha, uma bebê, reféns em uma casa na Rua Itabi, bairro de São Cristóvão, usando uma pistola calibre 9mm. Ele é apontado como gerente do tráfico local e responsável pela distribuição de armas e drogas. As vítimas foram liberadas sem ferimentos, e a polícia apreendeu a arma, munições e porções de maconha e cocaína. Veja todos os presos:

Idalvan dos Santos Conceição, conhecido como "Paquito";

Lucimara Conceição dos Santos, conhecido como "Helo";

João Carlos Mercês da Silva, conhecido como "Porquinho";

Ronald Silva Moreira;

Ana Paula Souza Silva, conhecida como "Lia";

Jonas Pantaleão dos Santos, conhecido como "Bambinho";

Isaias da Luz Rodrigues, conhecido como "Gordo", "Gordinho";

Alexandro Ribeiro dos Santos, conhecido como "Boião ";

Lucas Barbosa Bezerra, conhecido como "RB";

Jailton dos Santos Oliveira, conhecido como "Fiel";

Jeferson Bispo Pinto dos Santos, conhecido como "Padeiro";

Daniel Alves de Ataíde, conhecido como "Canário";

Fagner César dos Santos, conhecido como "Rastapé";

Danilo Fernandes Dias, conhecido como "Cagado".