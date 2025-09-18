Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:41
Quatro suspeitos foram mortos em troca de tiros com policiais e 14 foram presos nesta quinta-feira (18), durante a Operação Réprobos, que acontece para combater um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas e confrontos armados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto, na capital baiana. De acordo com a TV Bahia, o primeiro suspeito foi identificado como Alessandro Pereira dos Santos, conhecido como "Mangue", que entrou em confronto com policiais em Lauro de Freitas e não resistiu aos ferimentos.
Outro morto foi Tiago de Jesus Anjos, o "Baiana", apontado como chefe do tráfico da localidade conhecida como "Planeta dos Macacos". O terceiro foi identificado como Tiago da Cruz, apelidado de "O Babão". O nome do quarto suspeito morto ainda não foi divulgado.
Operação no Planeta dos Macacos
Entre os presos, um homem fez a esposa e a filha, uma bebê, reféns em uma casa na Rua Itabi, bairro de São Cristóvão, usando uma pistola calibre 9mm. Ele é apontado como gerente do tráfico local e responsável pela distribuição de armas e drogas. As vítimas foram liberadas sem ferimentos, e a polícia apreendeu a arma, munições e porções de maconha e cocaína. Veja todos os presos:
No total, 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do bloqueio de 31 contas bancárias e apreensão de três veículos ligados ao grupo. A operação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e busca desarticular a organização criminosa, que segundo a delegada Lígia Nunes de Sá, diretora do DHPP, possui ligações com grupos atuantes em todo o território nacional e alcança tanto a capital quanto o interior da Bahia.