Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS

Além de quatro mortos, operação teve 14 presos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:41

Polícia no Planeta dos Macacos
Polícia no Planeta dos Macacos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quatro suspeitos foram mortos em troca de tiros com policiais e 14 foram presos nesta quinta-feira (18), durante a Operação Réprobos, que acontece para combater um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas e confrontos armados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto, na capital baiana. De acordo com a TV Bahia, o primeiro suspeito foi identificado como Alessandro Pereira dos Santos, conhecido como "Mangue", que entrou em confronto com policiais em Lauro de Freitas e não resistiu aos ferimentos.

Outro morto foi Tiago de Jesus Anjos, o "Baiana", apontado como chefe do tráfico da localidade conhecida como "Planeta dos Macacos". O terceiro foi identificado como Tiago da Cruz, apelidado de "O Babão". O nome do quarto suspeito morto ainda não foi divulgado.

Operação no Planeta dos Macacos

Operação policial no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO
Operação policial no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO
Operação policial no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO
Operação policial no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 5
Operação policial no Planeta dos Macacos por Arisson Marinho/CORREIO

Entre os presos, um homem fez a esposa e a filha, uma bebê, reféns em uma casa na Rua Itabi, bairro de São Cristóvão, usando uma pistola calibre 9mm. Ele é apontado como gerente do tráfico local e responsável pela distribuição de armas e drogas. As vítimas foram liberadas sem ferimentos, e a polícia apreendeu a arma, munições e porções de maconha e cocaína. Veja todos os presos: 

  • Idalvan dos Santos Conceição, conhecido como "Paquito";
  • Lucimara Conceição dos Santos, conhecido como "Helo";
  • João Carlos Mercês da Silva, conhecido como "Porquinho";
  • Ronald Silva Moreira;
  • Ana Paula Souza Silva, conhecida como "Lia";
  • Jonas Pantaleão dos Santos, conhecido como "Bambinho";
  • Isaias da Luz Rodrigues, conhecido como "Gordo", "Gordinho";
  • Alexandro Ribeiro dos Santos, conhecido como "Boião ";
  • Lucas Barbosa Bezerra, conhecido como "RB";
  • Jailton dos Santos Oliveira, conhecido como "Fiel";
  • Jeferson Bispo Pinto dos Santos, conhecido como "Padeiro";
  • Daniel Alves de Ataíde, conhecido como "Canário";
  • Fagner César dos Santos, conhecido como "Rastapé";
  • Danilo Fernandes Dias, conhecido como "Cagado".

No total, 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do bloqueio de 31 contas bancárias e apreensão de três veículos ligados ao grupo. A operação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e busca desarticular a organização criminosa, que segundo a delegada Lígia Nunes de Sá, diretora do DHPP, possui ligações com grupos atuantes em todo o território nacional e alcança tanto a capital quanto o interior da Bahia.

