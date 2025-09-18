Acesse sua conta
Salvador recebe simpósio nacional sobre medicina reprodutiva

Programação conta com palestrantes de diferentes regiões do Brasil e também do exterior

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:43

Medicina reprodutiva em foco
Medicina reprodutiva em foco Crédito: Divulgação

O XXI Simpósio Nacional de Reprodução Humana será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, na sede da Associação Bahiana de Medicina, em Ondina, Salvador. O encontro deve reunir em torno de 160 participantes e vai trazer à pauta assuntos que envolvem desde o uso da inteligência artificial nos tratamentos de fertilidade até questões práticas da rotina clínica.

Entre os temas em destaque estão reprodução assistida em novas formações familiares, limite de idade para congelamento de óvulos, suplementação alimentar na fertilidade, manejo da endometriose crônica, envelhecimento ovariano, interpretação do espermograma, diagnóstico genético pré-implantacional e a discussão sobre implantar um ou dois embriões nos procedimentos de Fertilização in Vitro.

A programação conta com palestrantes de diferentes regiões do Brasil e também do exterior, como João Pedro Caetano e Inês Katerina Damasceno, de Minas Gerais; Vinicius Medina Lopes, de Brasília; Vanessa Heinrich, de São Paulo; e Carlo Tantini, da Itália. A comissão científica inclui Joaquim Lopes, Hilton Pina, Sofia Andrade e Pedro Paulo Bastos Filho.

O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e apoiado pelo Cenafert – Centro de Medicina Reprodutiva, ligado ao Grupo Huntington, terá como presidente a médica baiana Gérsia Viana. Diretora do Cenafert e especialista na área, ela ressalta a relevância do encontro: “É um encontro da comunidade médica para atualização sobre temas relevantes da Reprodução Humana no século XXI, assim como uma oportunidade para apresentar e discutir questões práticas e casos clínicos do dia a dia do consultório”.

