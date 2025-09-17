OPORTUNIDADE

Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Fundação Carlos Chagas foi definida como banca do certame

Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:17

Ministério Público de Sergipe Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Sergipe (MP-SE) tornou pública a divulgação de um novo concurso com vagas de nível médio e superior para o preenchimento de cargos efetivos na instituição. No certame, que será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), há 28 vagas imediatas e salários iniciais que vão até R$ 5,4 mil.

As vagas têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os salários mais altos, de R$ 5.474,00, são para a função de analista. Das 13 vagas para o cargo, oito são para área de TI e as outras cinco são distribuídas para medicina com especialização em psiquiatria e perícia, ciências contábeis, pedagogia, psicologia e estatística.

Além da modalidade de ampla concorrência, 20% das vagas são reservadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência (PCDs). A prova do concurso, que será objetiva e discursiva, será realizada em Aracaju, a capital de Sergipe, e tem previsão de aplicação para o dia 11 de janeiro de 2026.