Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onda de calor com temperaturas de 40 ºC começa na Bahia e outros dez estados

Veja quais regiões serão mais afetadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:48

Áreas afetadas pela onda de calor
Áreas afetadas pela onda de calor Crédito: Divulgação

Todas as regiões brasileiras enfrentarão alta nas temperaturas, segundo previsão do Climatempo. A partir desta quinta-feira (18), a sexta onda de calor se espalha por diferentes estados, inclusive a Bahia. A previsão que o fenômeno se estenda até o início da primavera, que terá início na segunda-feira (22), às 15h19.

Uma das características do clima de setembro no país é a elevação de temperatura em todas as regiões do país, o que será intensificado nos próximos dias. O aquecimento do ar se justifica pelo aumento da insolação (número de horas de sol) e pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país, segundo boletim divulgado pela Climatempo. 

No mapa de referência da abrangência da onda de calor (acima), a área vermelha representa as regiões do país que estarão em onda de calor, onde as temperaturas devem ficar pelo menos 5°C acima da média normal para setembro. Na área laranja, o calor será intenso mas com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média para esta época do ano.

Leia mais

Imagem - Nova onda de calor começa no país; veja previsão

Nova onda de calor começa no país; veja previsão

Imagem - Fuja do queijo ralado: item de saquinho tem aditivos e é mais calórico

Fuja do queijo ralado: item de saquinho tem aditivos e é mais calórico

Imagem - Cidade baiana vive 'montanha-russa' térmica e aparece em ranking de calor e frio no mesmo dia

Cidade baiana vive 'montanha-russa' térmica e aparece em ranking de calor e frio no mesmo dia

A região oeste da Bahia será afetada no estado. De acordo com a previsão, temperaturas acima dos 40°C voltarão ser registradas em vários locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. É possível que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas.

No Nordeste, o interior deve sentir mais os efeitos do calorão. Em áreas do Piauí e do oeste baiano, os termômetros podem chegar a 36 °C a 38 °C, com sensação térmica ainda mais alta.

Mais recentes

Imagem - Labfoto realiza II Semana de Fotografia com palestras, oficinas e shows; veja a programação completa

Labfoto realiza II Semana de Fotografia com palestras, oficinas e shows; veja a programação completa
Imagem - Salvador recebe simpósio nacional sobre medicina reprodutiva

Salvador recebe simpósio nacional sobre medicina reprodutiva
Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS