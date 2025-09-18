VEJA

Onda de calor com temperaturas de 40 ºC começa na Bahia e outros dez estados

Veja quais regiões serão mais afetadas

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:48

Áreas afetadas pela onda de calor Crédito: Divulgação

Todas as regiões brasileiras enfrentarão alta nas temperaturas, segundo previsão do Climatempo. A partir desta quinta-feira (18), a sexta onda de calor se espalha por diferentes estados, inclusive a Bahia. A previsão que o fenômeno se estenda até o início da primavera, que terá início na segunda-feira (22), às 15h19.

Uma das características do clima de setembro no país é a elevação de temperatura em todas as regiões do país, o que será intensificado nos próximos dias. O aquecimento do ar se justifica pelo aumento da insolação (número de horas de sol) e pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país, segundo boletim divulgado pela Climatempo.



No mapa de referência da abrangência da onda de calor (acima), a área vermelha representa as regiões do país que estarão em onda de calor, onde as temperaturas devem ficar pelo menos 5°C acima da média normal para setembro. Na área laranja, o calor será intenso mas com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média para esta época do ano.

A região oeste da Bahia será afetada no estado. De acordo com a previsão, temperaturas acima dos 40°C voltarão ser registradas em vários locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. É possível que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas.