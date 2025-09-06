SAÚDE

Fuja do queijo ralado: item de saquinho tem aditivos e é mais calórico

Descubra por que o queijo ralado na hora é superior ao de pacote, tanto no paladar quanto para a sua saúde e bem-estar

6 de setembro de 2025

A versão industrializada contém aditivos e é mais propensa a mofo. Veja as vantagens de optar pelo queijo fresco e ralado em casa. Crédito: Imagem gerada por IA

Optar por queijo ralado pronto parece um atalho inteligente na cozinha, mas essa escolha pode comprometer a qualidade e o sabor da sua refeição. A diferença entre o queijo fresco e o de pacote vai muito além da simples praticidade.

Enquanto o primeiro oferece um sabor mais intenso e uma textura autêntica, o segundo passa por processos que alteram sua composição original.

Por causa disso, ralar o queijo em casa não é apenas um capricho, mas uma decisão que impacta diretamente a segurança e a naturalidade do que você consome.

A diferença que os aditivos fazem

O queijo ralado na hora gruda devido à sua gordura e umidade, um sinal de seu estado natural. Para evitar isso, a indústria adiciona amido de milho ou batata, que absorve a umidade e mantém os fios soltos, mas também confere uma textura farinácea. Além disso, algumas versões acabam sendo mais calóricas.

Ao escolher um produto natural, você evita esses agentes antiaglomerantes e outros possíveis aditivos, como corantes, que podem estar presentes na lista de ingredientes.

Proteção natural contra contaminação

Uma peça inteira de queijo é naturalmente mais protegida contra contaminações. Já a versão ralada, com sua enorme área de superfície exposta, torna-se um ambiente ideal para o desenvolvimento de bactérias e mofo prejudicial.

Esse mofo acidental pode produzir toxinas perigosas, um risco que é significativamente menor no queijo em peça, que pode ter a parte afetada removida com mais segurança.