Além da água: as melhores bebidas diárias para uma saúde renal forte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:00
Manter os rins saudáveis vai muito além de beber água. A escolha inteligente de outras bebidas pode ser uma grande aliada na proteção desses órgãos tão essenciais para o nosso bem-estar.
Hidratar o corpo com as opções certas ajuda os rins a filtrarem toxinas, regularem minerais e prevenirem problemas, como cálculos renais. A moderação e a escolha consciente são a chave.
Água
Além disso, entender o papel dos rins é o primeiro passo. Eles são pequenos órgãos incríveis: filtram toxinas do sangue, regulam minerais, mantêm a pressão arterial e até ajudam a produzir glóbulos vermelhos.
Por isso, não beber líquidos suficientes — ou beber regularmente as bebidas erradas — pode sobrecarregá-los.
Começando por uma clássica, a água com limão não é apenas refrescante. Ela fornece ácido cítrico, que é um grande aliado na prevenção de cálculos renais.
Este componente funciona impedindo que o cálcio se ligue a outros minerais na urina. A dica é simples: adicione fatias frescas de limão ou lima à água ou esprema um pouco de suco em água com gás para dar um sabor extra.
Os chás são excelentes opções para variar a hidratação. Chás de ervas — como camomila, hortelã-pimenta, gengibre ou hibisco — oferecem hidratação, antioxidantes e leves benefícios diuréticos que ajudam os rins a eliminar resíduos.
Da mesma forma, o chá verde se destaca. Ele é rico em antioxidantes como o EGCG, que pode reduzir o risco de pedras nos rins e promover a saúde geral dos rins.
Para quem evita laticínios, os leites vegetais sem açúcar surgem como uma opção nutritiva. Versões de amêndoa, aveia ou coco fornecem hidratação e costumam ter menos potássio e fósforo do que o leite de vaca.
Isso os torna uma escolha inteligente para o cuidado renal. Contudo, é crucial sempre verificar os rótulos para evitar açúcares adicionados ou aditivos desnecessários.
Smoothies feitos com frutas e vegetais com baixo teor de potássio e açúcar podem ser uma delícia nutritiva. Use ingredientes como mirtilos, abacaxi, morangos, maçãs e cenouras para obter hidratação e nutrientes extras.
Por outro lado, é recomendado evitar bananas e iogurtes com alto teor de açúcar e adoçantes adicionados para mantê-los saudáveis para os rins.
Por fim, a água de coco é naturalmente hidratante e rica em eletrólitos. No entanto, seu alto teor de potássio a torna mais adequada para pessoas com função renal normal. Por isso, pessoas que precisam limitar o consumo de potássio devem consumi-la somente sob orientação médica. A recomendação é escolher sempre água de coco pura e sem açúcar.
Em conclusão, diversificar a hidratação com essas bebidas, sempre com moderação, é uma forma saborosa de cuidar da saúde dos seus rins todos os dias.