Carne pouco popular é mais nutritiva que qualquer bife; veja por que vale a pena experimentar

Mesmo sem ser o mais popular, esse tipo de carne carrega sabor e bons nutrientes

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:30

Veja o que dizem os especialistas sobre a língua bovina Crédito: Reprodução/Youtube

A carne vermelha segue sendo uma das preferidas dos brasileiros, principalmente pela alta presença de proteínas. Ainda assim, alguns cortes acabam ficando mais conhecidos e valorizados que outros.

Entre os pratos que dividem opiniões está a língua de boi: uns adoram, outros não suportam. Mas será que esse corte considerado simples realmente vale a pena no cardápio?

Confira o que afirmam os especialistas sobre a língua bovina, seus benefícios e também as maneiras mais comuns de preparo.

Língua bovina: o que é e como aproveitar

A língua de boi é um corte muitas vezes deixado de lado, mas quem gosta afirma que ela tem um sabor único e uma textura macia. Além disso, é uma carne rica em nutrientes importantes para o corpo.

Também chamada de língua de vaca, pode ser servida inteira em cozidos, fatiada ou até desfiada para recheios de pães, sanduíches e tacos.

Normalmente o preparo começa com a higienização da língua, seguida do cozimento em água com temperos como alho, cebola e louro até que a carne amoleça.

Após a fervura inicial, a pele externa é retirada e a língua volta ao fogo, ficando ainda mais macia e perfeita para desfiar.

Outro modo famoso de preparo é a língua ao molho, feita com cebola, tomate, alho, orégano, tomilho e sal. Depois de cozinhar, corta-se em rodelas e finaliza-se em um molho de cebola, tomate e pimentão, servindo com salsa fresca.

A língua bovina é saudável?

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha, a língua de animais como a bovina não é muito consumida por ser classificada como víscera.

Mesmo assim, alguns chefs e restaurantes têm buscado resgatar esse corte em receitas mais sofisticadas, valorizando o sabor e seus nutrientes.

Segundo especialistas, a língua de boi apresenta boas quantidades de proteínas e gorduras, o que pode torná-la até mais nutritiva que alguns bifes comuns.

É ainda uma fonte de proteínas completas, ferro, fósforo, vitamina B12 e riboflavina, elementos essenciais para várias funções do organismo.

Quase 70% do peso da língua é composto por água, um dado que nem sempre aparece em tabelas de nutrição.

Outro destaque é que contém proteínas de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir.

A gordura encontrada no corte é equilibrada entre saturada e monoinsaturada. O colesterol fica em um nível intermediário, menor que o da carne bovina comum, mas superior ao do frango.

Nutrientes e modos de preparo

As calorias da língua vêm basicamente das proteínas e gorduras, já que o corte não possui carboidratos. Também é rica em minerais como ferro, zinco, fósforo, magnésio, potássio e selênio.

Fornece ainda boas doses de vitaminas do complexo B — B1, B2, B3, B6 e B12. Em menor quantidade, contém ácido fólico, vitamina C (em parte perdida no cozimento), vitamina E e traços de vitaminas A e D.

Uma pesquisa publicada no Journal of Food Composition and Analysis destacou que “a língua de boi tem potencial para se tornar um produto de alta qualidade e melhorar o consumo de proteínas, gorduras e nutrientes”.

Porém, os autores alertam que “apesar de seu potencial como carne nutritiva e acessível, poucas pesquisas foram realizadas para avaliar a composição físico-química da língua bovina”.

Vale lembrar que o preparo influencia diretamente no valor nutricional. Cozinhar a língua com legumes tende a ser mais saudável do que fritá-la em óleo, que adiciona calorias e gordura.