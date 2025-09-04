OPORTUNIDADE

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Candidatos podem ser inscrever até 4 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:00

Bombeiro militar Crédito: Shutterstock

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu, nesta quinta-feira (4), inscrições para um processo seletivo com 544 vagas para Soldado Bombeiro Militar Estadual Temporário. Os candidatos podem se inscrever até 4 de outubro, no site da Fundatec, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é DE R$ 118,79. Para se inscrever, é necessário ter ensino médio completo. O cargo tem salário mensal de R$ 4.572,96 para jornada de 40 horas semanais, com contrato inicial de dois anos passível de renovações bienais até o limite de oito anos.

O processo seletivo contará com quatro etapas eliminatórias. A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Legislação, exigindo nota mínima de 40 pontos para aprovação. Os candidatos aprovados seguirão para o exame de saúde.

A terceira etapa é o Teste de Aptidão Física (TAF), que inclui exercícios como flexão de braços na barra fixa, abdominal remador, corrida de 2.500 metros para homens e 2.100 metros para mulheres em 12 minutos, e prova de natação de 50 metros em até 1 minuto e 20 segundos para homens e 1 minuto e 25 segundos para mulheres. A fase final será o exame psicológico, que avaliará a compatibilidade do perfil psicológico dos candidatos com as exigências da função.

O edital também estabelece reserva de vagas para grupos específicos: 16% das vagas são destinadas a pessoas negras (autodeclaradas pretas ou pardas), 1% para pessoas trans (mulheres trans, travestis e homens trans) e 1% para integrantes de povos indígenas.

Os candidatos aprovados em todas as etapas serão contratados como militares estaduais temporários, sem aquisição de estabilidade ou direito à progressão na carreira. O cronograma completo do processo seletivo, incluindo datas e locais de prova, será divulgado no site da FUNDATEC e no Diário Oficial do Estado.