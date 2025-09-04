OPORTUNIDADE

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Para cargos de nível superior o valor vencimento pode chegar a R$ 9,7 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:00

Igrejinha, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/ Viagens e Caminhos

Foram abertas nesta terça-feira (2) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, para um concurso público com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 11 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 9,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 44h. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 1º de outubro.

Veja vagas do concurso público da prefeitura de Igrejinha 1 de 4

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível fundamental é de R$ 48,80. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 244. A isenção do pagamento pode ser solicitado até a próxima segunda-feira (8).

Estão aptos à isenção do pagamento os candidatos que sejam doadores regulares de sangue e de medula óssea.

As provas objetivas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 26 a 30 de dezembro. Avaliações práticas serão aplicadas no dia 11 de janeiro. A publicação da classificação final será efetuada no dia 23 de janeiro de 2026.