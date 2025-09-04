Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:00
Foram abertas nesta terça-feira (2) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, para um concurso público com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 11 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 9,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 44h. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 1º de outubro.
Veja vagas do concurso público da prefeitura de Igrejinha
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível fundamental é de R$ 48,80. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 244. A isenção do pagamento pode ser solicitado até a próxima segunda-feira (8).
Estão aptos à isenção do pagamento os candidatos que sejam doadores regulares de sangue e de medula óssea.
As provas objetivas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 26 a 30 de dezembro. Avaliações práticas serão aplicadas no dia 11 de janeiro. A publicação da classificação final será efetuada no dia 23 de janeiro de 2026.
O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.