Pode tomar café todos os dias? Especialista garante que não e explica os riscos

Franco Berrino explica como as escolhas no prato reduzem os riscos de doenças

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:00

Hábitos simples podem prolongar a vida e diminuir as chances de câncer, diz especialista Crédito: Freepik

Um médico italiano de 81 anos acredita ter encontrado um dos segredos para viver mais e evitar doenças graves. Franco Berrino, especialista em nutrição e epidemiologia, afirma que escolhas simples na mesa podem mudar o destino da saúde.

Conhecido por seus estudos no Instituto Nacional de Tumores de Milão, ele relaciona diretamente o que comemos ao risco de desenvolver câncer e outras enfermidades.

“O alimento, o movimento e a meditação são remédios de verdade. Meus colegas deveriam prescrevê-los”, afirma Berrino para o jornal espanhol El Mundo.

Ciência confirma a ligação entre dieta e câncer

Pesquisas coordenadas por Berrino em Milão revelaram dados impressionantes. No estudo Ordet, verificou-se que mulheres com altos níveis de glicose e testosterona tinham mais probabilidade de desenvolver tumores.

No projeto Diana, ele mostrou que esses fatores podiam ser controlados com dieta. Bastaram meses de ajustes: menos açúcares refinados, mais vegetais e cereais integrais. Os resultados comprovaram redução da glicose e dos hormônios no sangue.

Escolhas conscientes para viver melhor

Para a primeira refeição, Berrino sugere grãos, pães integrais, sementes e frutas. O café, embora popular, deve ser consumido apenas ocasionalmente. Adoçar chás ou bebidas logo cedo é outro hábito a evitar, já que o açúcar impacta o metabolismo.

O especialista defende que o almoço siga uma lógica simples: pratos coloridos, preparados com ingredientes frescos e da estação. “Temos uma biodiversidade invejável, precisamos aproveitá-la”, reforça. Carnes podem aparecer, mas em quantidades moderadas.

Muitas famílias só conseguem jantar juntas, por isso Berrino não recomenda pular essa refeição. A orientação é dar preferência a sopas, leguminosas e cereais leves, que oferecem nutrientes sem sobrecarregar o organismo durante o sono.

Por que ultraprocessados são tão perigosos

Segundo o médico, os ultraprocessados são um risco crescente. “Nossa fisiologia não foi projetada para resistir a esse bombardeio artificial”, alerta. Esses produtos, ricos em aditivos, confundem o paladar e comprometem funções vitais, além de impactarem o meio ambiente.