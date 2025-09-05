Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:00
O azeite de oliva, um ingrediente com mais de 6.000 anos de história, está vivendo um novo auge, desta vez como um herói da limpeza doméstica. A tendência, que explodiu no TikTok e no Instagram, revela a incrível capacidade de adaptação deste produto milenar.
Consagrado como "ouro líquido" pelos usuários, ele se destaca por ser uma alternativa natural e livre de componentes químicos agressivos. Suas propriedades intrínsecas, como lubrificação e nutrição, o tornam perfeito para cuidar de múltiplas superfícies de forma segura.
Azeite de Oliva
Essa redescoberta de seus usos domésticos reflete um interesse crescente por soluções mais simples, econômicas e amigáveis ao meio ambiente. Assim, o azeite se firma como um símbolo de versatilidade, útil tanto nos templos antigos quanto nas cozinhas modernas.
Resíduos de fita adesiva, etiquetas ou respingos de tinta podem ser um incômodo, mas o azeite de oliva resolve o problema. Ao esfregar suavemente a área afetada, ele dissolve a substância pegajosa sem riscar superfícies delicadas, como vidro ou certos pisos.
Objetos de aço ou bronze podem recuperar o brilho com uma mistura de azeite de oliva e um pouco de bicarbonato de sódio. Essa dupla funciona como um polidor suave, que limpa e ainda cria uma fina camada protetora contra a oxidação futura, mantendo o metal bonito por mais tempo.
Itens de couro natural, como botas e jaquetas, precisam de hidratação para não rachar. A aplicação regular de algumas gotas de azeite de oliva mantém o material flexível e protegido, agindo como um condicionador que prolonga sua durabilidade e boa aparência.
Apesar da versatilidade, evite aplicar azeite em superfícies porosas como granito ou mármore, pois ele pode penetrar na pedra e deixar manchas permanentes. Para garantir um bom resultado, use sempre uma pequena quantidade e lustre bem a área tratada.