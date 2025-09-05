DICAS CASEIRAS

Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Ingrediente milenar se tornou a nova estrela da limpeza doméstica nas redes sociais, provando ser um "ouro líquido" para o lar

Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:00

De remover cola a polir metais, veja como o azeite de oliva pode substituir diversos produtos de limpeza de forma barata e ecológica. Crédito: Imagem gerada por IA

O azeite de oliva, um ingrediente com mais de 6.000 anos de história, está vivendo um novo auge, desta vez como um herói da limpeza doméstica. A tendência, que explodiu no TikTok e no Instagram, revela a incrível capacidade de adaptação deste produto milenar.

Consagrado como "ouro líquido" pelos usuários, ele se destaca por ser uma alternativa natural e livre de componentes químicos agressivos. Suas propriedades intrínsecas, como lubrificação e nutrição, o tornam perfeito para cuidar de múltiplas superfícies de forma segura.

Essa redescoberta de seus usos domésticos reflete um interesse crescente por soluções mais simples, econômicas e amigáveis ao meio ambiente. Assim, o azeite se firma como um símbolo de versatilidade, útil tanto nos templos antigos quanto nas cozinhas modernas.

Removendo cola e tinta sem esforço

Resíduos de fita adesiva, etiquetas ou respingos de tinta podem ser um incômodo, mas o azeite de oliva resolve o problema. Ao esfregar suavemente a área afetada, ele dissolve a substância pegajosa sem riscar superfícies delicadas, como vidro ou certos pisos.

Objetos de aço ou bronze podem recuperar o brilho com uma mistura de azeite de oliva e um pouco de bicarbonato de sódio. Essa dupla funciona como um polidor suave, que limpa e ainda cria uma fina camada protetora contra a oxidação futura, mantendo o metal bonito por mais tempo.

Protegendo artigos de couro do ressecamento

Itens de couro natural, como botas e jaquetas, precisam de hidratação para não rachar. A aplicação regular de algumas gotas de azeite de oliva mantém o material flexível e protegido, agindo como um condicionador que prolonga sua durabilidade e boa aparência.