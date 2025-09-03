CONTA DE ÁGUA

Reduza sua conta de água usando este objeto no vaso sanitário; economia é imediata

Truque simples com garrafa na caixa acoplada pode reduzir consumo de água

Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:00

Tampa de privada aberta é um risco à saúde Crédito: Shutterstock

Com contas cada vez mais altas, soluções caseiras estão se tornando aliadas. Um truque barato e rápido pode ajudar a gastar menos água toda vez que você aperta a descarga.

A ideia é fácil de aplicar, não exige reformas e pode trazer economia imediata. Basta uma garrafa plástica comum e alguns minutos para colocar em prática.

Depois da mudança, a descarga libera menos água, mas o vaso sanitário funciona normalmente. É um método sustentável, gratuito e ideal para quem quer aliviar as despesas mensais.

Como reduzir o gasto da descarga

A descarga é uma das maiores vilãs do consumo de água em casa. Cada acionamento libera litros de água limpa, que acabam pesando na fatura no fim do mês. Felizmente, há uma solução prática.

O truque consiste em colocar uma garrafa plástica cheia dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. Ela ocupa espaço, fazendo com que a caixa armazene menos água sem comprometer a limpeza.

Esse ajuste não interfere no uso do banheiro. A descarga continua eficiente, mas com um volume menor. Em pouco tempo, a redução no valor da conta já se torna perceptível.

Passo a passo fácil

Para aplicar, abra a tampa da caixa acoplada do vaso. Encha uma garrafa de cerca de 500 ml com água e insira dentro, posicionando-a de modo que não atrapalhe o mecanismo de entrada.

Feche a tampa e pronto: a cada enchimento, a caixa terá menos água disponível, liberando um volume menor por descarga. Não há necessidade de peças novas nem de manutenção.

Esse método não danifica o sistema e pode ser feito em poucos minutos. É um reaproveitamento simples de um item que iria para o lixo, transformado em aliado contra o desperdício.

Uso alternativo da garrafa

Além de economizar, a garrafa também pode ajudar em emergências. Se o vaso entupir, basta cortar o fundo, deixar a tampa e usar o objeto como bomba manual para liberar o encanamento.

Esse recurso evita gastos extras com desentupidores ou produtos químicos agressivos. É uma solução prática e acessível para situações inesperadas no banheiro.