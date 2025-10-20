Acesse sua conta
Linn da Quebrada é homenageada pela UFBA e dará nome à novo Centro Acadêmico

Artista fez parte da line-up do Festival Sangue Novo e reforçou conexão com Salvador

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:26

Artista esteve na line-up do Fetsival Sangue Novo
Crédito: Reprodução | Instagram

O público da Bahia nutre um afeto especial pela cantora Linn da Quebrada. A artista, que foi destaque no segundo dia do Festival Sangue Novo, neste domingo (19), será homenageada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), que dará seu nome ao novo Centro Acadêmico Lina Pereira, dedicado a debates sobre diversidade sexual e de gênero.

