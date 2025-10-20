SALVADOR

Linn da Quebrada é homenageada pela UFBA e dará nome à novo Centro Acadêmico

Artista fez parte da line-up do Festival Sangue Novo e reforçou conexão com Salvador

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:26

Artista esteve na line-up do Fetsival Sangue Novo Crédito: Reprodução | Instagram

O público da Bahia nutre um afeto especial pela cantora Linn da Quebrada. A artista, que foi destaque no segundo dia do Festival Sangue Novo, neste domingo (19), será homenageada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), que dará seu nome ao novo Centro Acadêmico Lina Pereira, dedicado a debates sobre diversidade sexual e de gênero.

“Eu amo, sou apaixonada por Salvador. Eu me sinto muito querida e muito amada aqui”, disse a cantora, em entrevista exclusiva ao Alo Alo Bahia.

Para ela, a relação da artista com a Bahia vai muito além dos palcos. Segundo a artista, ela tem laços afetivos e espirituais profundos com a cidade. “Foi aqui que aprendi a nadar, no mar da Gamboa. Salvador é um lugar onde me sinto em casa. É uma cidade pulsante, com uma produção artística viva e cheia de pessoas talentosas. Sempre me sinto muito bem recebida”, destacou.

Lina também refletiu sobre como sua arte estar cada vez mais entrelaçada com sua espiritualidade, especialmente após se aproximar do candomblé, religião que inspira suas composições e performances.

“Pra mim, minha música é espiritual. Ser artista, pra mim, significa poder criar a partir da minha própria existência. A minha arte é o meu modo de me conectar com a minha espiritualidade e de me tornar um canal entre o público e essa mensagem, esse lugar de se religar, que é mais do que religião, é sobre poder se reconectar e se conectar com o seu mais íntimo”.

Vai para o BBB 27?

Mesmo com anos de carreira e inúmeros projetos artísticos, Lina segue lembrada com carinho pelo público que a acompanhou no “Big Brother Brasil 22”, onde marcou a história como a segunda mulher trans a participar do reality.