Linn da Quebrada rebate vídeo polêmico: 'Se eu estivesse na Cracolândia, eu não mereceria amor?'

Cantora passou 30 dias internada em uma clínica de reabilitação

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:25

Linn da Quebrada Crédito: Reprodução

Três semanas após deixar uma clínica de reabilitação, onde passou um mês internada, Linn da Quebrada refletiu sobre a luta contra a depressão e o vício em drogas. Em entrevista ao Fantástico, a cantora e atriz falou sobre a importância de pedir ajuda, e afirmou que essa foi a segunda vez que precisou de tratamento dentro de um ano.>

"A minha primeira internação foi em abril do ano passado. E, naquele momento, eu fui internada involuntariamente", disse. ""Não foi, de pronto, [uma decisão minha]. Mas eu aceitei. Por quê? Eu não aceitava que eu estava adoecida. Eu não entendia o que significava a depressão. E, nisso, veio junto também, sim, o abuso de substâncias", completou.>

Foram quatro meses de tratamento. "Dessa vez, quando eu sou internada, eu sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora".>

Linn se referiu a um vídeo que tomou conta das redes sociais, que a mostra ao lado de um homem. As imagens supostamente teriam sido gravadas em uma região perto da Cracolândia, em São Paulo.>

"Que nem é perto da Cracolândia, na verdade", falou. "Parece que eu estava na rua milhões de vezes, num lugar que eu não estou, que é a Cracolândia. Apesar de que, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade. E estava em situação de uso abusivo de substâncias. E eu deixo uma pergunta: Qual o problema daquele vídeo? Se eu estivesse na Cracolândia, eu não mereceria mais amor?", questionou.>

Em entrevista exclusiva ao #Fantástico, Linn da Quebrada falou abertamente sobre o uso de drogas e os novos rumos da carreira. pic.twitter.com/9Mhawv8tWg — Fantástico (@showdavida) May 12, 2025

Durante a entrevista, Linn ainda falou sobre seus medos. "Vou ser bem sincera. Eu quero jogar com a verdade e poder encarar, olhar para você e falar: 'Eu estou com medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão sentir ao me ver", contou.>

"Muitas vezes já somos crianças LGBTs que já passam por preconceito, por bullying, por diversas questões. E, por isso, já crescemos com aquelas cicatrizes", falou. "Não sabia o que era ter um pai. Então, eu nasci carente de ser amada. E, na minha criança, eu sinto que é essa criança que tá pedindo pra mim: 'me ama, me dá um pouco de amor próprio'", acrescentou.>

Após participar do BBB 22, Linn fez vários trabalhos como cantora e também atriz. Inclusive, contracenou com Fernanda Montenegro no filme "Vitória", que está em cartaz nos cinemas. A veterana prestou apoio à cantora e mandou um áudio para ela durante a internação.>