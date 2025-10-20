Dona de restaurante viraliza ao cantar Caetano e astro reage: 'Fiquei emocionado'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:20
Uma senhorinha de touca, óculos e um celular na mão alcançou mais de 1 milhões de pessoas com o seu talento ao cantar com muito esmero. A virada aconteceu através de vídeo onde Viviane Mendes, conhecida como Dona Lila, é gravada cantando em seu restaurante, o Aconchego da Lila, localizado em Jardim Paulista, no Grande Recife.
Nas imagens feitas por um cliente que se emocionou com a bela voz, a comerciante interpreta a música “Força Estranha”, composta por Caetano e eternizada na voz de Gal Costa. A performance cheia de emoção chegou até o cantor que reagiu ao momento e se emocionou nesta segunda-feira (20).
Dona Lila
No vídeo, originalmente publicado na última quinta-feira (16), Dona Lila aparece com um celular na mão subindo no palco do restaurante. Ela, então, entoa a canção com a voz delicada e afinada. “A senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí… fiquei pasmo", diz a legenda.
Nesta segunda-feira (20), Caetano surgiu visivelmente emocionado ao escutá-la. Na publicação, ele está deitado na cama e sorri ao ver sua própria canção na voz de Dona Lila. “Vamos deixar Dona Lila famosa. Ela canta lindo. Fiquei emocionado. Minha música, a mesma que cantei com meus filhos na televisão outro dia. Ela canta lindamente, poxa vida", declara o astro da MPB.