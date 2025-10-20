Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona de restaurante viraliza ao cantar Caetano e astro reage: 'Fiquei emocionado'

Dona Lila conquistou fãs e admiradores ao interpretar 'Força Estranha'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:20

Caetano Veloso se emocionou ao ouvir Dona Lila cantar
Caetano Veloso se emocionou ao ouvir Dona Lila cantar Crédito: Reprodução

Uma senhorinha de touca, óculos e um celular na mão alcançou mais de 1 milhões de pessoas com o seu talento ao cantar com muito esmero. A virada aconteceu através de vídeo onde Viviane Mendes, conhecida como Dona Lila, é gravada cantando em seu restaurante, o Aconchego da Lila, localizado em Jardim Paulista, no Grande Recife.

Nas imagens feitas por um cliente que se emocionou com a bela voz, a comerciante interpreta  a música “Força Estranha”, composta por Caetano e eternizada na voz de Gal Costa. A performance cheia de emoção chegou até o cantor que reagiu ao momento e se emocionou nesta segunda-feira (20). 

Dona Lila

Dona Lila cantando em seu restaurante no Recife por Reprodução
Dona Lila cantando em seu restaurante no Recife por Reprodução
Dona Lila cantando em seu restaurante no Recife por Reprodução
1 de 3
Dona Lila cantando em seu restaurante no Recife por Reprodução

No vídeo, originalmente publicado na última quinta-feira (16), Dona Lila aparece com um celular na mão subindo no palco do restaurante. Ela, então, entoa a canção com a voz delicada e afinada. “A senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí… fiquei pasmo", diz a legenda. 

Nesta segunda-feira (20), Caetano surgiu visivelmente emocionado ao escutá-la. Na publicação, ele está deitado na cama e sorri ao ver sua própria canção na voz de Dona Lila. “Vamos deixar Dona Lila famosa. Ela canta lindo. Fiquei emocionado. Minha música, a mesma que cantei com meus filhos na televisão outro dia. Ela canta lindamente, poxa vida", declara o astro da MPB. 

Leia mais

Imagem - 3 meses da perda de Preta: Flor Gil publica homenagem carinhosa

3 meses da perda de Preta: Flor Gil publica homenagem carinhosa

Imagem - Filho de Gugu, João Augusto Liberato, apresentará novo quadro do Domingo Espetacular

Filho de Gugu, João Augusto Liberato, apresentará novo quadro do Domingo Espetacular

Imagem - Influencer de alimentação morre após parto em casa com complicação rara

Influencer de alimentação morre após parto em casa com complicação rara

Tags:

Música Caetano Veloso Restaurante

Mais recentes

Imagem - No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado

No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado
Imagem - Linn da Quebrada é homenageada pela UFBA e dará nome à novo Centro Acadêmico

Linn da Quebrada é homenageada pela UFBA e dará nome à novo Centro Acadêmico
Imagem - Ana Castela abre o jogo sobre ‘desaprovação’ da mãe ao seu relacionamento com Zé Felipe

Ana Castela abre o jogo sobre ‘desaprovação’ da mãe ao seu relacionamento com Zé Felipe

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - 3 signos dizem adeus à solidão e reencontram o amor verdadeiro a partir de hoje (20 de outubro)
02

3 signos dizem adeus à solidão e reencontram o amor verdadeiro a partir de hoje (20 de outubro)

Imagem - Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro
03

Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana