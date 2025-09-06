Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Condutor do veículo permaneceu no local; ele deve responder por homicídio culposo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09:25

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto retirava animais da pista
Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto retirava animais da pista Crédito: Reprodução

O policial rodoviário federal Adeilson do Carmo Castro, 55 anos, morreu em serviço, após ser atropelado enquanto retirava animais da pista no km 4 da BR 110, nas imediações de Paulo Afonso, no norte baiano. O acidente ocorreu por volta das 18h30 dessa sexta-feira (5). Um colega ajudava Adeilson na retirada dos animais da pista, no momento do acidente e eles eram escoltados por uma viatura da PRF. Após atingir o policial rodoviário e um cavalo, o condutor do veículo, um Fiat Toro branco, parou para prestar socorro. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O policial ainda foi socorrido com vida para o Hospital Regional de Paulo Afonso, passou por várias tentativas de reanimação, mas não resistiu. Colega de trabalho da vítima, Rodolfo Melo, que também atua no posto de Paulo afonso, informou que a vítima estava na PRF há cerca de 20 anos, sendo que há cerca de 8 anos estava lotado na unidade de Paulo Afonso. Adeilson é natural de Arco Verde, em Pernambuco, viveu alguns anos em Paulo Afonso e, recentemente, tinha voltado a morar na cidade em que nasceu. Ele deixa dois filhos. O corpo será levado para Arco Verde. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

"Ele já tinha direito a aposentadoria há um mês, mas entrou com pedido de abono de permanência, porque preferiu continuar trabalhando. Infelizmente, ocorreu esse acidente. Convivi com ele por quase dez anos e posso falar que era uma pessoa íntegra, com vários serviços prestados à PRF. Era muito trabalhador, esforçado, deixa um legado de muito trabalho e dedicação. Também era uma pessoa divertida, engraçada, um bom pai e um bom colega", define Melo.

Mais recentes

Imagem - Quatro fábricas de cerâmica são flagradas furtando energia em cidade baiana

Quatro fábricas de cerâmica são flagradas furtando energia em cidade baiana
Imagem - Conheça a baiana que conquistou 39 aprovações em universidades internacionais: 'realização de um sonho'

Conheça a baiana que conquistou 39 aprovações em universidades internacionais: 'realização de um sonho'
Imagem - Um dos maiores traficantes de animais do país é preso na Bahia; ele vendia passarinho por até R$ 80 mil

Um dos maiores traficantes de animais do país é preso na Bahia; ele vendia passarinho por até R$ 80 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro
03

Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro

Imagem - Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador
04

Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador