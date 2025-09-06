PAULO AFONSO

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Condutor do veículo permaneceu no local; ele deve responder por homicídio culposo

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09:25

O policial rodoviário federal Adeilson do Carmo Castro, 55 anos, morreu em serviço, após ser atropelado enquanto retirava animais da pista no km 4 da BR 110, nas imediações de Paulo Afonso, no norte baiano. O acidente ocorreu por volta das 18h30 dessa sexta-feira (5). Um colega ajudava Adeilson na retirada dos animais da pista, no momento do acidente e eles eram escoltados por uma viatura da PRF. Após atingir o policial rodoviário e um cavalo, o condutor do veículo, um Fiat Toro branco, parou para prestar socorro. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O policial ainda foi socorrido com vida para o Hospital Regional de Paulo Afonso, passou por várias tentativas de reanimação, mas não resistiu. Colega de trabalho da vítima, Rodolfo Melo, que também atua no posto de Paulo afonso, informou que a vítima estava na PRF há cerca de 20 anos, sendo que há cerca de 8 anos estava lotado na unidade de Paulo Afonso. Adeilson é natural de Arco Verde, em Pernambuco, viveu alguns anos em Paulo Afonso e, recentemente, tinha voltado a morar na cidade em que nasceu. Ele deixa dois filhos. O corpo será levado para Arco Verde. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.