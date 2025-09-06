Acesse sua conta
Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Data é comemorada neste sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 21:00

Sexo
  Crédito: Divulgação

O Dia do Sexo é uma oportunidade para criar clima de proximidade e provocação com o crush. Para inspirar, reunimos 50 mensagens provocantes, divididas em 5 estilos, para WhatsApp. São frases que despertam atenção, flerte e charme, sem cair na vulgaridade.

Para quem é mais tímido:

1. Não consigo parar de pensar em você hoje…

2. Seu sorriso está na minha cabeça o tempo todo. Queria te ver

3. Hoje seria muito mais divertido se você estivesse por perto. rs

4. Sabe aquela sensação boa? Acho que estou sentindo por você.

5. Não dá para parar de pensar em você.

6. Se eu estivesse aí, teria que ficar agarradinho em você

7. Pensei em você e meu dia ficou automaticamente melhor.

8. Só queria que você sentisse o quanto eu quero você aqui comigo

9. Hoje minhas mensagens têm um motivo: você.

10. Você é a parte mais interessante do meu dia.

Mais provocantes:

11. Tenho pensado em nós dois de um jeito que você nem imagina.

12. E se a gente deixasse a imaginação comandar hoje?

13. Você não tem ideia do efeito que causa em mim.

14. Hoje o clima está pedindo algo só nosso.

15. Me diga que está sentindo o mesmo que eu.

16. Quero ver se você consegue resistir às minhas mensagens hoje.

17. Não consigo me concentrar em mais nada além de você.

18. Hoje podemos brincar com nossa própria curiosidade…

19. Quero que este dia seja só nosso, mesmo à distância.

20. Você consegue adivinhar no que estou pensando agora?

Para quem é mais divertido:

21. Se o seu charme fosse crime, você já estaria preso(a).

22. Tenho que admitir: você me faz rir só de pensar.

23. Só de lembrar das nossas conversas, começo a sorrir sozinho(a).

24. Hoje tô com vontade de te provocar… e sei que você vai gostar.

25. Me avisa se minhas mensagens forem demais… ou não.

26. Você sempre consegue me surpreender… e me deixar curioso(a).

27. Se fosse jogo, você já teria me ganhado hoje.

28. Não posso evitar… você é divertido(a) demais.

29. Hoje vamos inventar nossas próprias regras.

30. Adoro que você consegue me deixar sem palavras às vezes.

Para quem quer chegar junto:

31. Só de pensar em você, meu coração acelera.

32. Queria que estivesse aqui… seria impossível não sentir sua energia.

33. Hoje dá para sentir algo diferente entre nós, você percebe?

34. Estou curioso(a) para ver como você vai reagir às minhas mensagens.

35. Sinto sua presença mesmo à distância.

36. Quero que nosso papo hoje seja cheio de pequenas provocações.

37. Você tem ideia de quanto me fascina?

38. Hoje podemos explorar nossa conexão só com palavras…

39. Cada mensagem sua me deixa querendo mais.

40. Você me provoca sem nem perceber… e eu adoro.

Para os românticos:

41. Você consegue deixar meus dias mais interessantes só de existir.

42. Queria que você soubesse o quanto me faz bem.

43. Hoje seria perfeito se pudéssemos nos perder em risadas e olhares.

44. Só de lembrar de você, meu humor muda para melhor.

45. Você é meu motivo de sorriso hoje… e sempre.

46. Sinto que hoje posso me permitir brincar um pouco mais com você.

47. Quero que saiba que você está na minha cabeça o tempo todo.

48. Cada mensagem sua me deixa querendo mais proximidade.

49. Hoje penso mais em você do que no resto do mundo.

50. Você tem o dom de me deixar sem palavras… e eu gosto disso.

