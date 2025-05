+18

Fazer sexo uma vez por semana reduz sintomas graves de doença; entenda

Pesquisa analisou dados de 15 mil adultos e mostrou que uma vez por semana já traz benefícios à saúde mental

Um estudo publicado no Journal of Affective Disorders revelou que manter relações sexuais pelo menos uma vez por semana pode reduzir significativamente os sintomas de depressão. A pesquisa analisou dados de quase 15 mil adultos, com idades entre 20 e 59 anos, e concluiu que uma frequência sexual moderada está associada a melhorias na saúde mental.>