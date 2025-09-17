Acesse sua conta
Nova onda de calor começa no país; veja previsão

A promessa é de temperaturas acima da média e dias de muito sol

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:15

Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O país se prepara para uma onda de calor que vai elevar as temperaturas a níveis recordes em várias regiões, com máximas acima da média e sensação térmica ainda mais alta. No Centro-Oeste, termômetros podem chegar a 40 °C em cidades como Cuiabá e Campo Grande, enquanto no Sudeste e Norte o calor será sentido com força, e o interior do Nordeste também terá dias escaldantes.

Apesar do calor intenso, áreas de instabilidade provocam chuvas rápidas e isoladas em pontos do Centro-Oeste, Sudeste e litoral. Belo Horizonte, por exemplo, terá máxima de 30 °C com possibilidade de pancadas à tarde e à noite, enquanto o Rio de Janeiro registra sol com aumento de nuvens e chance de chuva passageira, chegando a 27 °C.

Campo Grande mantém 37 °C e poderá ter chuva rápida no fim do dia, oferecendo alívio temporário do calor. Cuiabá varia de 24 °C a 37 °C, podendo atingir 38 °C nos próximos dias.

No Sul, Porto Alegre terá tempo firme inicialmente, mas novas áreas de instabilidade devem trazer chuva e risco de temporais a partir da sexta-feira. Curitiba e Florianópolis registram máximas próximas a 27 °C e 24 °C, com chance de precipitação mais isolada.

No Norte e Nordeste, o calor predomina, mas algumas regiões do Amazonas, Roraima e litoral nordestino ainda podem registrar pancadas passageiras. Palmas e o sul do Maranhão devem superar os 40 °C, enquanto áreas do interior da Bahia e Piauí chegam a 36 °C a 38 °C.

