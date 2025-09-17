Congresso discute OVNIs e operação que teria capturado cinco ETs em Varginha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:11
Uma audiência pública sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), realizada nesta terça-feira (16) no Congresso, colocou novamente sob os holofotes o caso de Varginha (MG), onde pelo menos cinco seres teriam sido capturados de forma sigilosa com apoio militar.
“Pelo que se sucedeu em Varginha, houve uma operação militar que movimentou toda a cidade, não foi para capturar um cachorro ou gato diferente. Aqueles seres eram extraterrestres”, afirmou Vitório Pacaccin, consultor da revista UFO e ex-membro do Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados (Cicoani), segundo a CNN. “Pelo menos cinco criaturas teriam sido capturadas de forma sigilosa com apoio militar.”
ET de Varginha
Ele destacou ainda a proximidade da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, como base estratégica da ação. “E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito, e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa”, completou Pacaccin.
O episódio ganhou notoriedade quando três mulheres relataram ter visto criaturas com olhos vermelhos e chifres. Até hoje, não existem imagens concretas do evento, mas Varginha é conhecida como a "capital do ET" e mantém um memorial dedicado ao caso.
Ao final da audiência, um protesto inesperado chamou atenção: Victor Rattes, que se apresenta como membro do Movimento Brasil Livre (MBL), subiu à tribuna enrolado em papel alumínio. “Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço”, disse, ironizando o tema. Em resposta, o editor da revista UFO, Thiago Luiz Tiicchetti, ressaltou a importância do debate público: “Estamos falando sobre um tema que qualquer pessoa nesta comissão participativa pode levantar”.