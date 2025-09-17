Acesse sua conta
Congresso discute OVNIs e operação que teria capturado cinco ETs em Varginha

Consultor falou sobre operação que teria contado com apoio militar sigiloso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:11

Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade — Foto: Divulgação / Prefeitura de Varginha
Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade Crédito: Divulgação / Prefeitura de Varginha

Uma audiência pública sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), realizada nesta terça-feira (16) no Congresso, colocou novamente sob os holofotes o caso de Varginha (MG), onde pelo menos cinco seres teriam sido capturados de forma sigilosa com apoio militar.

“Pelo que se sucedeu em Varginha, houve uma operação militar que movimentou toda a cidade, não foi para capturar um cachorro ou gato diferente. Aqueles seres eram extraterrestres”, afirmou Vitório Pacaccin, consultor da revista UFO e ex-membro do Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados (Cicoani), segundo a CNN. “Pelo menos cinco criaturas teriam sido capturadas de forma sigilosa com apoio militar.”

ET de Varginha

ET de Varginha por Reprodução
Como foi descrito ET de Varginha por Divulgação
Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade por Divulgação / Prefeitura de Varginha
Estátua de ET por Divulgação
Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade por Divulgação / Prefeitura de Varginha
1 de 5
ET de Varginha por Reprodução

Ele destacou ainda a proximidade da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, como base estratégica da ação. “E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito, e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa”, completou Pacaccin.

Segundo o ufólogo, a repercussão nacional do caso foi marcada pela desinformação, que teria sido utilizada pelo meio militar para ridicularizar as pesquisas: “E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito, e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa”.

O episódio ganhou notoriedade quando três mulheres relataram ter visto criaturas com olhos vermelhos e chifres. Até hoje, não existem imagens concretas do evento, mas Varginha é conhecida como a "capital do ET" e mantém um memorial dedicado ao caso.

Ao final da audiência, um protesto inesperado chamou atenção: Victor Rattes, que se apresenta como membro do Movimento Brasil Livre (MBL), subiu à tribuna enrolado em papel alumínio. “Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço”, disse, ironizando o tema. Em resposta, o editor da revista UFO, Thiago Luiz Tiicchetti, ressaltou a importância do debate público: “Estamos falando sobre um tema que qualquer pessoa nesta comissão participativa pode levantar”.

