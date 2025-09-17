AUDIÊNCIA

Congresso discute OVNIs e operação que teria capturado cinco ETs em Varginha

Consultor falou sobre operação que teria contado com apoio militar sigiloso

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:11

Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade Crédito: Divulgação / Prefeitura de Varginha

Uma audiência pública sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), realizada nesta terça-feira (16) no Congresso, colocou novamente sob os holofotes o caso de Varginha (MG), onde pelo menos cinco seres teriam sido capturados de forma sigilosa com apoio militar.

“Pelo que se sucedeu em Varginha, houve uma operação militar que movimentou toda a cidade, não foi para capturar um cachorro ou gato diferente. Aqueles seres eram extraterrestres”, afirmou Vitório Pacaccin, consultor da revista UFO e ex-membro do Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados (Cicoani), segundo a CNN. “Pelo menos cinco criaturas teriam sido capturadas de forma sigilosa com apoio militar.”

ET de Varginha 1 de 5

Ele destacou ainda a proximidade da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, como base estratégica da ação. “E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito, e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa”, completou Pacaccin.

Segundo o ufólogo, a repercussão nacional do caso foi marcada pela desinformação, que teria sido utilizada pelo meio militar para ridicularizar as pesquisas

O episódio ganhou notoriedade quando três mulheres relataram ter visto criaturas com olhos vermelhos e chifres. Até hoje, não existem imagens concretas do evento, mas Varginha é conhecida como a "capital do ET" e mantém um memorial dedicado ao caso.