Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

É uma semana de prosperidade, amor, reconhecimento e boas surpresas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 01:00

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Os próximos dias marcam um ponto de virada importante no ano. Entre 9 e 15 de novembro, o céu se alinha de forma especial para três signos que viverão uma sequência de conquistas, reencontros e acontecimentos marcantes. É uma semana de prosperidade, amor, reconhecimento e boas surpresas, em que tudo parece finalmente entrar no eixo.

Gêmeos

A energia da comunicação e das boas conexões domina o período. Gêmeos entra em uma fase de destaque profissional e pessoal, com novas oportunidades surgindo em áreas ligadas à fala, escrita, ensino e redes sociais. O momento é ideal para firmar contratos, iniciar parcerias e apresentar ideias criativas. No amor, a leveza e o bom humor atraem pessoas dispostas a viver algo verdadeiro. Viagens curtas, reencontros e mensagens inesperadas trarão boas notícias.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

A semana reacende o brilho e a confiança leonina. Depois de um período de introspecção, Leão volta a se sentir no controle da própria história. O carisma natural se intensifica, abrindo portas e despertando admiração por onde passa. Reconhecimento profissional, convites importantes e ganhos financeiros estão favorecidos. No campo afetivo, há fortes chances de reconciliação ou de um novo amor surgir em um ambiente ligado ao trabalho. É hora de agir com coragem e deixar que o universo mostre o quanto você merece prosperar.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Peixes

A intuição e a sensibilidade pisciana estarão mais afiadas do que nunca. Essa é uma semana para ouvir o coração e seguir os sinais do destino. Projetos criativos ganham força, e uma boa notícia pode vir de onde menos se espera. O amor também ganha destaque, com emoções profundas e um sentimento de conexão espiritual que fortalece os laços. Questões familiares ou emocionais se resolvem, abrindo espaço para dias mais tranquilos.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Entre 9 e 15 de novembro, o universo se abre para esses três signos com energia de crescimento, alegria e realização. É o momento de confiar no processo, agir com fé e aproveitar cada oportunidade que surgir, porque esta é, de fato, a melhor semana do ano para Gêmeos, Leão e Peixes.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos
Imagem - Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)

Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)
Imagem - Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador
01

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Imagem - Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão
02

Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
03

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
04

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos