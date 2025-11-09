ASTROLOGIA

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

É uma semana de prosperidade, amor, reconhecimento e boas surpresas

Os próximos dias marcam um ponto de virada importante no ano. Entre 9 e 15 de novembro, o céu se alinha de forma especial para três signos que viverão uma sequência de conquistas, reencontros e acontecimentos marcantes. É uma semana de prosperidade, amor, reconhecimento e boas surpresas, em que tudo parece finalmente entrar no eixo.

Gêmeos

A energia da comunicação e das boas conexões domina o período. Gêmeos entra em uma fase de destaque profissional e pessoal, com novas oportunidades surgindo em áreas ligadas à fala, escrita, ensino e redes sociais. O momento é ideal para firmar contratos, iniciar parcerias e apresentar ideias criativas. No amor, a leveza e o bom humor atraem pessoas dispostas a viver algo verdadeiro. Viagens curtas, reencontros e mensagens inesperadas trarão boas notícias.

Leão

A semana reacende o brilho e a confiança leonina. Depois de um período de introspecção, Leão volta a se sentir no controle da própria história. O carisma natural se intensifica, abrindo portas e despertando admiração por onde passa. Reconhecimento profissional, convites importantes e ganhos financeiros estão favorecidos. No campo afetivo, há fortes chances de reconciliação ou de um novo amor surgir em um ambiente ligado ao trabalho. É hora de agir com coragem e deixar que o universo mostre o quanto você merece prosperar.

Peixes

A intuição e a sensibilidade pisciana estarão mais afiadas do que nunca. Essa é uma semana para ouvir o coração e seguir os sinais do destino. Projetos criativos ganham força, e uma boa notícia pode vir de onde menos se espera. O amor também ganha destaque, com emoções profundas e um sentimento de conexão espiritual que fortalece os laços. Questões familiares ou emocionais se resolvem, abrindo espaço para dias mais tranquilos.

